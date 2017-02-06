إيطاليا تنقذ أكثر من 1500 مهاجر من البحر المتوسط خلال اليومين الماضيين

روما- د ب أ- ذكرت قوات خفر السواحل الإيطالية الاثنين إنه تم إنقاذ أكثر من 1500 مهاجر كانوا على متن قوارب غير صالحة للإبحار بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا مطلع هذا الأسبوع.

وكانت قوات خفر السواحل والبحرية قد أنقذت السبت أكثر من 600 شخص من تسع قوارب مطاطية وقاربين صغيرين خلال تسع عمليات مختلفة، وذلك بحسب بيان قوات خفر السواحل.

وأضاف البيان أن القوات قامت بست عمليات مختلفة الأحد، أسفرت عن إنقاذ أكثر من 900 شخص من ثلاث قوارب مطاطية وثلاث قوارب أخرى في نفس المسار.

وكانت إيطاليا وليبيا قد وقعتا مذكرة تفاهم بهدف الحد من الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط الأسبوع الماضي في روما. ويشار إلى أن إيطاليا تمثل نقطة دخول رئيسية للمهاجرين الذين يرغبون في الوصول لأوروبا.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة قضايا من بينها تطبيق إعلان مرره زعماء الاتحاد الجمعة الماضية، يتعهد بتعزيز المساعدة لليبيا من أجل الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي عقدت في مالطا على برنامج مؤلف من عشر نقاط، يشمل زيادة المساعدة لقوات خفر السواحل الليبية وتوفير الدعم من أجل إقامة مخيمات أمنة للاجئين في البلاد.

وأعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن تشككه إزاء خطط إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى ليبيا، وقال: “نرى أن ليبيا مكان مضطرب للغاية”.

وقال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون إنه لابد أن تكون الأولوية هي توحيد ليبيا المنقسمة، مضيفا أنه على دول الاتحاد الأوروبي أن تدرس ما يمكن أن تفعله ” لكي تكون أكثر ابتكارا ” من أجل التوصل لحل.

وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس إن “القاعدة الأكثر أهمية” التي يجب إقرارها هي أن إذا توجه شخص ما بصورة غير قانونية تجاه الاتحاد الأوروبي، سوف يتم إعادته إلى الحدود الخارجية للكتلة الأوروبية.