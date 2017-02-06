محكمة التمييز الأردنية تصادق على إعدام خمسة من أفراد “خلية إربد”

عمان- د ب أ- صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة الأردنية، الاثنين على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالإعدام شنقاً على خمسة من المتهمين فيما يعرف بـ”خلية إربد”.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة صادقت على الحكم على باقي المتهمين بأحكام تتراوح ما بين ثلاثة أعوام إلى 15 عاما.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قضت في كانون أول/ ديسمبر الماضي أحكامها في القضية.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة أحالت المتهمين في حزيران/ يونيو الماضي إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم في تهم تتعلق بالإرهاب منها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار إرهابية.

وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية أعلنت في آذار/ مارس الماضي أنها تمكنت من إحباط مخطط لتنظيم داعش للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية. وذكرت أنه خلال تتبع المطلوبين لتوقيفهم دارت اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى مقتل سبعة من المسلحين. كما أصيب مدنيان خلال الاشتباك كانا على مقربة من المكان.