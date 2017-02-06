ماي تؤكد خلال لقاء نتنياهو التزام بلادها بحل الدولتين

لندن- تل أبيب- د ب أ- قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين بلادها وإسرائيل، مؤكدة التزام لندن بحل الدولتين للشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء ماي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، بينما كان يجلس إلى جوار ماي في مقر رئيسة الوزراء في لندن، قبل بدء المحادثات الرسمية بينهما، إن بريطانيا وإسرائيل تواجهان “تحديات واضحة جدا، من الإسلام المسلح وخاصة من إيران”.

وأضاف: “إيران تسعى لإبادة إسرائيل. وتقول ذلك بكل صراحة… وتسعى أيضا إلى غزو الشرق الأوسط. إنها تهدد أوروبا؛ تهدد الغرب؛ تهدد العالم… كما أنها تصدر استفزازا تلو الآخر”.

وقالت ماي إنها تعتزم مناقشة الوضع في سوريا وإيران وحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع نتنياهو.

ومن المتوقع أن تجدد ماي انتقاد بلادها للخطط الاستيطانية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا في الضفة الغربية، وأن تدافع عن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع إيران عام 2015.

ورحب نتنياهو بإصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات جديدة على إيران بعد اختبارها مؤخرا صاروخا باليستيا، وقال: “أعتقد أن الدول الأخرى يجب أن تحذو حذوه، بالتأكيد الدول المسؤولة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو ترامب في واشنطن الأسبوع القادم.

وكان نتنياهو قال الأحد قبيل مغادرته إلى لندن: “هناك إدارة جديدة في واشنطن، وحكومة جديدة في بريطانيا. أنوي التحدث إلى كل منهما حول تعزيز الروابط، سواء بين كل طرف منهما أو بينهما وبين إسرائيل، إضافة إلى الروابط الثلاثية”.