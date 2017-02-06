المرشح فيون “يعتذر” إلى الفرنسيين على “خطأ” توظيف افراد من عائلته

باريس- أ ف ب- اقر مرشح اليمين الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون الاثنين بانه ارتكب “خطأ” عندما عمد إلى توظيف زوجته وأولاده كمعاونين برلمانيين، وقدم “اعتذارا” إلى الفرنسيين، مع تشديده على ان كل وقائع هذه القضية كانت “قانونية”.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في باريس أمام أكثر من 200 صحافي “هناك ممارسات قديمة في الحياة السياسية لم تعد مقبولة”، مشيرا إلى “تعاون قائم على الثقة بات يثير اليوم الشكوك”.

وفي ظل الشبهات التي حامت حول منح وظائف وهمية لافراد من عائلته، تمسك بالقول ان الراتب الذي تقاضته زوجته بينيلوب “كان مبررا بالكامل”.

واضاف فيون “لقد تولت هذا المنصب طيلة 15 عاما مقابل راتب شهري متوسطه 3677 يورو صاف. وهو راتب مبرر تماما لشخص يحمل شهادة حقوق وآداب”.

وفي تعليق على المقابلة المتلفزة مع زوجته بالانكليزية التي تقول فيها انها لم تكن يوما “مساعدته” قال فيون انها “لم تكن يوما مرؤوسة له”.

وتابع “لقد كانت على الدوام، وقبل كل شيء، رفيقتي في العمل ومعاونة لي”.

واضاف فيون “بنلوب لم تدع يوما في العلن قيامها بدور معين. لقد عملت بصمت” معتبرا ان “طريقة عملها تستحق الاحترام”.

وقال فيون ايضا “أنا رجل نزيه. لقد كان لهذا الاتهام علي وقع الصاعقة” مؤكدا انه “عمل من اجل بلاده من دون ان يخرق القانون” منددا بما سماه “الاعدام الاعلامي”.