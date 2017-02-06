فيفي عبده عن جمال كيم كاردشيان: كله صناعي

القاهرة ـ في أول ظهور للفنانة المصرية فيفي عبده، بعد وفاة زوج ابنتها الفنانة عزة مجاهد، تحدثت عن مشاركتها في مهرجان «كان» بالزي الفرعوني.

فيفي عبده، قالت خلال استضافتها في برنامج “ده كلام”، مع الإعلامية سالي شاهين، والمذاع عبر فضائية dmc: “إنها أثناء مشاركتها في المهرجان لم تكن تعلم أنهم يهتمون كثيرًا بالرقص الشرقي”.

وأضافت: “أنها لم تكرر زيارتها إلى مهرجان “كان” لأنها كانت مدعوة في المرة الماضية ولم تذهب هكذا من نفسها، بل كانت هناك دعوة رسمية وتم استضافتها ورحبوا بها”.

وعن حضورها إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان في نفس المهرجان، وحول من ستسلط الأضواء، قالت: “إن لكيم ستايل خاص يختلف عنها، فـ كيم صناعية أما هي فطبيعية”.

وأضافت “أنها تحب كيم لأنها استطاعت أن تفعل شيء وتصبح مشهوره وهي ليست ممثلة أو راقصة، ولفتت أنظار العالم كله لها ولكن بطريقة مختلفة لا نستطيع نحن أن نفعلها”.