دينا الشربيني تدفع ثمن شائعة زواجها من عمرو دياب سرا

القاهرة ـ بعد انتشار عدد من الشائعات حول زواج الفنان المصري عمرو دياب، بالفنانة دينا الشربيني، بسبب مشاهدتهما سويًا أكثر من مرة.

ذكرت عدد من المصادر الصحفية أن سبب التقاء عمرو دياب بدينا الشربيني كان بسبب عمل جديد يحضران له، من إنتاج تامر مرسي، ومن كتابة محمد حفظي، وإخراج هادي الباجوري، ولكن بعد انتشار هذه الشائعات تم استبعاد دينا الشربيني من العمل تفاديًا لانتشار هذه الشائعات.

وكان والد دينا الشربيني، قد نفى مؤخرًا شائعات ارتباط ابنته بعمرو دياب، مؤكداً أن سبب لقائهما أكثر من مرة هو أن الهضبة يخطط لدخول فيلم قريبا، ويريد أن تكون ابنته هي البطلة.