ترامب: سنهزم “الإرهاب الإسلامي المتطرف” ولن ندعه يتغلغل في بلادنا

واشنطن – الاناضول: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن التحالف الدولي الذي تقوده بلاده سيهزم ما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي المتطرف” ولن يسمح له بالتغلغل في البلاد.

جاء ذلك اثناء كلمة له القاها اما حشد من كبار القيادات العسكرية في قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا حيث قال “اليوم سنوصل رسالتنا بصوت موحد إلى قوات الموت والدمار، الولايات المتحدة وحلفائها سيهزمونكم، سنهزمهم، سوف نهزم الإرهاب الإسلامي المتطرف وسوف لن نسمح له بالتجذر في بلادنا، سوف لن نسمح بهذا”.

وتابع في الكلمة التي بثها موقع البيت الأبيض الإلكتروني اليوم الإثنين وتابعها مراسل الاناضول “نريد برامج قوية تسمح بدخول الناس الذين يحبوننا ويريدون أن يحبوا بلادنا والذين ينتهي بهم المطاف إلى حب بلادنا، وليس الناس الذين يريدون تدميرنا وتدمير بلادنا”.

واكد على أن الإدارة الأمريكية التي يرأسها “ستضمن ان رجالنا ونساءنا في الجيش لديهم الوسائل والأدوات والتجهيزات العسكرية والموارد والتدريب والمعدات التي يحتاجونها لإنجاز المهمة”، في إشارة إلى مساعيه لزيادة الإنفاق على الجيش الأمريكي وتحديث معداته العسكرية.

ولفت إلى أنه سيحرص على “عدم تبديد اموال دافعي الضرائب الأمريكي، لقد قمت مقدماً بتوفير 700 مليون دولار عندما تدخلت في التفاوض على (كلفة طائرات) اف 35″.

وأعرب عن شكره لكبار شركات صناعة الطائرات بما فيها لوكهيد مارتن وبويينغ “الذين كانوا منفتحين(على التفاوض) وقللوا الاسعار”.

وشدد بالقول “نحن ندعم الناتو بقوة، لكننا نطلب من كل اعضاء الناتو أن يقدموا مساهماتهم المالية اللائقة بالكامل للحلف وهو امر لم يفعله الكثيرين منهم”.

وكان ترامب قد انتقد خلال فترة ترشحه للانتخابات، حلف الناتو (شمال الأطلسي)، داعياً اياه بأنه حلف “متهالك”، مشيراً إلى أن اعضاء الحلف لايدفعون حصصهم من تمويل الحلف.