﻿رئيس حزب في السودان يطالب بالتطبيع مع إسرائيل دون شروط

الخرطوم – الأناضول: دعا رئيس حزب «الوسط» الإسلامي في السودان يوسف الكودة، حكومة بلاده للتطبيع مع إسرائيل بدون شروط، باعتبار أن الخرطوم «خسرت ماديا ومعنويا بانتهاك سيادتها بالقصف الجوي المتكرر».

وفي محاضرة بعنوان: «العلاقة مع إسرائيل .. البعد الديني»، نظمها مركز «طيبة برس» (غير حكومي)، بالتعاون مع «منتدى مراجعات النهضة والحوار»، أمس الأول الاثنين، قال الكودة إن «مقاطعة إسرائيل ارتدت إلى صدورنا، ولا مانع في إقامة علاقة مع أي جهة من الجهات طالما أنها لم تتدخل في شأنك الخاص».

وأضاف رجل الدين، المعروف بإثارته الجدل في السودان: «نريد أن يناقش الناس حاليا موضوع العلاقة مع إسرائيل، ونحن تعبنا ودفعنا الكثير من الثمن في سبيل القضية الفلسطينية بطريقة خاطئة».

وأشار الكودة إلى أنه «لا مانع شرعا من تغيير موقف المقاطعة ودراسة موقف الدخول في علاقة مع إسرائيل».

وتابع: «المراقب يلاحظ أن إسرائيل على استعداد لإيجاد علاقة، والآن الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل لديها مواقف أقوى، للمطالبة بالحقوق الفلسطينية».