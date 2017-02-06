﻿استراليا: اتهامات لـ1265 من قساوسة وراهبات الكنيسة الكاثوليكية بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال

سيدني – رويترز: أظهرت بيانات الكنيسة الكاثوليكية في استراليا، أمس الاثنين أن سبعة بالمئة من القساوسة الذين عملوا بالكنيسة في الفترة من 1950 حتى 2010 اتهموا بارتكاب جرائم جنسية ضد أطفال، لكن عددا قليلا منهم فقط تمت ملاحقته.

وصدرت هذه البيانات لدى بدء جلسات بشأن مزاعم عن انتهاكات يعود تاريخها لعدة عقود.

وقال فرانسيس سوليفان، الرئيس التنفيذي لمجلس الكنيسة للحقيقة والعدالة والشفاء، إن 1265 من القساوسة والراهبات اتهموا في الفترة من 1950 حتى 2010.

وقال سوليفان للجنة في سيدني: «هذه الأرقام صادمة. إنها مأساوية ولا يمكن الدفاع عنها». وأضاف «نحن ككاثوليك مكللون بالعار».

وحبس دموعه وهو يصف «الفشل الكبير الذي أظهرته الكنيسة الكاثوليكية في استراليا في حماية الأطفال».

وأظهرت دراسة اللجنة أن 4444 شخصا وجهوا اتهامات بانتهاكات إلى 93 هيئة كاثوليكية في الفترة من 1980 إلى 2015.

وأجرت الكنيسة مسحا شمل عشر مؤسسات دينية و75 هيئة كنسية لجمع البيانات عن انتهاكات القساوسة والآباء والراهبات وغيرهم من العاملين بالكنيسة في الفترة من 1950 إلى 2009.

وجرت محاكمات في 27 حالة فقط من 309 حالات انتهاك أحالتها اللجنة للشرطة الأسترالية ويجري التحقيق في 75 حالة أخرى.