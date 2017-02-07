مواجهات عنيفة في مدينة الحسيمة المغربية بعد منع تظاهرة شعبية للاحتفاء بذكرى رحيل الأمير عبد الكريم الخطابي
الرباط ـ «القدس العربي»: شهدت مدينة الحسيمة الأحد، انفلاتاً أمنياً، بعدما قامت السلطات المحلية بمنع تظاهرة »شعبية» للاحتفاء بالذكرى 53 لرحيل الأمير عبد الكريم الخطابي، كان دعا إليها قادة حراك «الريف»، إلا أن تدخل عناصر قوات الأمن ساهم في تأجيج الوضع بمركز بوكيدان بالحسيمة، ما أدى إلى إصابة 27 من عناصر الأمن، كما أصيب العشرات من المواطنين، بحسب ما أفادت به شهادات لممثلي المجتمع المدني في المنطقة.
وأفادت مصادر في المدينة أن وزير الداخلية، محمد حصاد، وصل صباح أمس الاثنين، إلى جانب مسؤولين آخرين في الوزارة إلى مدينة الحسيمة لوضع حد للاحتقان الذي لا يزال مهيمنا على المدينة، خاصة بعد اتهامات لرجال الأمن باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الاحتجاجات التي شهدتها والقمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون، حسب لجنة الحراك الشعبي.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون »عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام».
وأعلنت السلطات المحلية عن إصابة 27 من عناصر الأمن أثناء تدخلهم لفض الاحتجاجات، فيما اتهمت لجنة الحراك بالريف السلطات في مناطق الريف باستعمال «العنف والقمع في مواجهة الاحتجاجات في الريف».
وحسب مصادر من المكان نفسه، فقد استمرت المواجهات بين المواطنين ورجال الأمن حتى ساعات متأخرة من الليل، وأن الوضع في بعض المناطق المجاورة لمدينة الحسيمة، لا يزال معقدا وقد يتجه نحو التأزم، في حين لا تزال منطقة «بوكيدان» تعيش على وقع أحداث عنف «بعد انسحاب قوات الأمن من الميدان انسحب المتظاهرون عفويا، وعادوا إلى منازلهم، لكن المواجهات عادت من جديد بعد انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، وهو ما اعتبره المتظاهرون مقدمة من أجل القيام بمداهمات لاعتقالهم داخل البيوت».
وتداول نشطاء على «الفيسبوك» فيديوهات لوقفة من مدينة وجدة يظهر فيها متظاهرون يرددون شعارات مناصرة لحراك الحسيمة الذي انطلقت شراراته الأولى منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في ظروف مأسوية قبل شهور.
غريب؟ كيف لم يكتب موقع هسبريس عن هذا شيئا إلا خبرا صغيرا عن تضامن بعض سكان طنجة مع الحسيميين و ذلك بعد أكثر من 24 ساعة؟؟