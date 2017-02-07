﻿مواجهات عنيفة في مدينة الحسيمة المغربية بعد منع تظاهرة شعبية للاحتفاء بذكرى رحيل الأمير عبد الكريم الخطابي

الرباط ـ «القدس العربي»: شهدت مدينة الحسيمة الأحد، انفلاتاً ‏أمنياً، بعدما قامت السلطات المحلية بمنع تظاهرة ‏‏»شعبية» للاحتفاء بالذكرى ‏‏53 لرحيل الأمير عبد ‏الكريم الخطابي، كان دعا إليها قادة حراك «الريف»، ‏إلا أن تدخل عناصر قوات الأمن ساهم في تأجيج ‏‏الوضع بمركز بوكيدان بالحسيمة، ما أدى إلى إصابة ‏‏27 من عناصر الأمن، كما أصيب العشرات من ‏المواطنين، بحسب ما ‏أفادت به شهادات لممثلي ‏المجتمع المدني في المنطقة.‏

وأفادت مصادر في المدينة أن وزير الداخلية، محمد ‏حصاد، وصل صباح أمس الاثنين، إلى جانب ‏مسؤولين آخرين في الوزارة إلى مدينة الحسيمة ‏لوضع حد للاحتقان الذي لا يزال مهيمنا على المدينة، ‏خاصة بعد اتهامات لرجال الأمن باستخدام الرصاص ‏المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق ‏الاحتجاجات التي شهدتها والقمع الوحشي الذي ‏تعرض له المتظاهرون، حسب لجنة الحراك الشعبي. ‏

ونفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون ‏‏»عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على ‏النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات ‏مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام».

وأعلنت السلطات المحلية عن إصابة 27 من عناصر ‏الأمن أثناء تدخلهم لفض الاحتجاجات، فيما اتهمت ‏لجنة الحراك ‏بالريف السلطات في مناطق الريف ‏باستعمال «العنف والقمع في مواجهة الاحتجاجات في ‏الريف».‏

وحسب مصادر من المكان نفسه، فقد استمرت ‏المواجهات بين المواطنين ورجال الأمن حتى ساعات ‏متأخرة من الليل، وأن ‏الوضع في بعض المناطق ‏المجاورة لمدينة الحسيمة، لا يزال معقدا وقد يتجه ‏نحو التأزم، في حين لا تزال منطقة «بوكيدان» ‏تعيش ‏على وقع أحداث عنف «بعد انسحاب قوات الأمن من ‏الميدان انسحب المتظاهرون عفويا، وعادوا إلى ‏منازلهم، لكن ‏المواجهات عادت من جديد بعد انقطاع ‏التيار الكهربائي في المنطقة، وهو ما اعتبره ‏المتظاهرون مقدمة من أجل القيام ‏بمداهمات لاعتقالهم ‏داخل البيوت».‏

وتداول نشطاء على «الفيسبوك» فيديوهات لوقفة من ‏مدينة وجدة يظهر فيها متظاهرون يرددون شعارات ‏مناصرة لحراك ‏الحسيمة الذي انطلقت شراراته ‏الأولى منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في ‏ظروف مأسوية قبل شهور.‏