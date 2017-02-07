﻿طهران تنحني أمام عاصفة ترامب وموسكو تحذر من مراجعة «النووي»

طهران ـ موسكو – وكالات: في موقف يعكس تراجعاً إيرانياً حيال التصعيد الذي أظهرته إدارة دونالد ترامب، ضد طهران، خلال الأيام الماضية، أعلنت الأخيرة أمس إن التجربة الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة ليست رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي الجديد أو لجس نبضه لأن المسؤولين الإيرانيين «باتوا يعرفونه جيدا» بعد سلسلة من التصريحات. ونسبت وكالة «تسنيم» للأنباء إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي قوله: «تجربة إيران الصاروخية ليست رسالة للحكومة الأمريكية الجديدة».

وتابع «لا توجد حاجة لاختبار السيد ترامب لأننا سمعنا آراءه بشأن قضايا مختلفة في الأيام الأخيرة… نعرفه جيدا».

وذكر قاسمي أن الحكومة الأمريكية «لا تزال في مرحلة عدم استقرار» وأن تصريحات ترامب «متضاربة».

وأضاف: «ننتظر لنرى كيف ستتصرف الحكومة الأمريكية في عدد من القضايا المختلفة على الساحة الدولية كي نقيم توجهها». في حين، عبرت موسكو عن عدم اتفاقها مع تقييم ترامب لإيران باعتبارها «الدولة الإرهابية الأولى». وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ترى الأمور بشكل مختلف.

وأضاف «روسيا تربطها علاقات ودية على شكل شراكة مع إيران ونتعاون في نطاق واسع من القضايا ونقدر علاقاتنا التجارية ونأمل في توطيدها بدرجة أكبر». وبين بيسكوف إنه ليس هناك ما يدعو لأن تعطل الخلافات السياسية بشأن إيران مثل هذا التقارب.

وتابع «ليس سرا أن وجهات نظر موسكو وواشنطن تقف على طرفي النقيض في الكثير من القضايا الدولية».

وأضاف «يجب ألا يمثل ذلك عقبة فيما يتعلق بإجراء اتصالات طبيعية وبناء علاقات عملية تقوم على أساس المنفعة المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة». وفي السياق، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن محاولة الولايات المتحدة إعادة فتح الاتفاق النووي مع إيران مخاطرة كبيرة جدا. ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله في مقابلة «لا تحاول إصلاح شيء لم ينكسر».