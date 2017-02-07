﻿المهرجان الدولي لسينما التحريك في المغرب يستضيف مخرج سلسلة «السيمبسون» في فقرة «شاي بالنعناع مع…»

الرباط – «القدس العربي»: تحتضن مدينة مكناس المغربية، الدورة السادسة عشرة للمهرجان الدولي لسينما التحريك، «لفيكام» وذلك من 17 إلى 22 آذار/مارس 2017.

الملتقى الذي تنظمه «مؤسسة عائشة» بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس، وعلى غرار الدورات السابقة، يستضيف معلماً من معالم سينما التحريك «ديفيد سيلفرمان» مخرج السلسلة الأمريكية المشهورة» السيمبسون «التي تحتفي بذكراها السنوية الثلاثين خلال آذار/ مارس 2017.

ويعتبر هذا المهرجان الدولي الذي يطلق عليه اختصاراً «الفيكام» أول مهرجان مخصص لسينما التحريك في إفريقيا والعالم العربي، ويستقطب اهتمام المختصين في هذا المجال في كل أنحاء المغرب وافريقيا وأوروبا، كما يحرص كل سنة على استدعاء واستقطاب أسماء وازنة عالمياً في مجال سينما التحريك…

ويتنافس المشاركون خلال الدورة السادسة عشرة لمهرجان سينما التحريك، على عدد من الجوائز من بينها الجائزة الكبرى، الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، الجائزة الخاصة بالفيلم الطويل، جائزة أفضل فيلم تخرج من معاهد السينما، جائزة لجنة الشباب الخاصة بالفيلم القصير، جائزة الجمهور وستتم برمجة عروض وورشات تدريبة عدة لفائدة الطلبة المنتمون إلى مدارس الفنون الجميلة والسمعي البصري بالمغرب.

ويقوم» المخرج ديفيد سيلفرمان «بإعطاء درس في السينما أمام مهتمين بهذا الفن وتقديم مراحل تطوير وإنتاج السلسلة التلفزيونية» السيمبسون «كما يقدم لجمهور المهرجان عرضاً حول تقنية تحريك الشخصيات الشهيرة لسلسلته، ويقتسم تجربته المهنية الغنية خلال فقرة «الشاي بالنعناع مع … «، وهو لقاء حميمي بكافيتريا المعهد الفرنسي بمكناس من تنشيط «ألكسييونو» الصحافي المتخصص في سينما التحريك.

وسيلفرمان حاصل 4 مرات على جائزة «إيميأووردس» لأفضل مخرج وأخرج حلقات عدة من السلسلة التلفزيونية «السيمبسون» التي اشتغل عليها منذ بداياتها. وساهم في تحريك كل الأفلام القصيرة الأصلية للسيمبسون المذاعة في برنامج تريسي أولمانشوو الذي يشرف عليه ويتقلد فيه منصب مدير التحريك منذ سنوات. وفي عام2007 أخرج «السيمبسون – الفيلم»، وشارك قبل ذلك في 2002 في إخراج فيلم «مونسترز&كونبني» وفي عام 2012 أخرج الفيلم القصير «دالونڭست دايكير» بطولة ماجي سيمبسون والذي رشح لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم تحريك قصير. ويبقى حالياً «ديفيد سيلفرمان» المخرج والمنتج المستشار لسلسلة السيمبسون دون أن يمنعه ذلك من الاشتغال على مشاريع أخرى.