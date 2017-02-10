لغز داعش! Feb 07, 2017 لغز داعش! Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - جريدةكاريكاتيركاريكاتير4
من اهم ما تم اختراعه مؤخرا ويوجد منه عدة موديلات وفئات للاستخدام حسب المستعمر او الظالم او الديكتاتور او المحتل, الاسم الاصلي الارهاب ومنه الاسلام المتطرف والمتشدد …الخ.
كل ما تحتاجه ان تطلب من هؤلاء المرتزقة المجرمين ان يتواجدوا ولو نظريا في بلد ما ويقوم المستعمر او الظالم الديكتاتور بقصف المدنيين او المعترضين ويبدهم عن بكرة ابيهم بححة محاربة الارهاب
براءة الاختراع للمجرم المالكي وتوزيع ايران وسوريا وروسيا وامريكا…الخ ومطلوب موزعين في انحاء العالم