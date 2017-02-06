المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق الاتفاق الزراعي تحت طائلة فض الشراكة الاقتصادية
الرباط ـ «القدس العربي»: دعا المغرب الاتحاد الأوروبي الى تنفيذ الاتفاقيات الفلاحية بينهما في أحسن الظروف، مهددا بتجميد هذه الاتفاقيات والتوجه نحو أسواق بديلة.
وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية في بيان رسمي بثته وكالة الأنباء المغربية أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الاإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف أن «المغرب والاتحاد الأوروبي يربطهما اتفاق فلاحي يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية وذلك بالرغم من مسار قضائي دعم بشكل منطقي جدا البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي». وأكد البلاغ أنه «ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه، ويتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف».
وقالت الوزارة أن اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان.
وأضاف إن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون وإن»الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري يعدان من بين النماذج الأكثر نجاحا لهذا التعاون وبالتالي فمن المهم الحفاظ عليه تفاديا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها». وأشارت الوزارة إلى أن «كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب و ذاك في قطاعات جد حساسة ، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه». وذكر البلاغ بأن المغرب نهج سياسة إرادية، وانخرط بقوة في القطاع الفلاحي من أجل العمل على استقرار الساكنة وضمان أمنها الغذائي من خلال تجربة تحظى بالتقدير على الصعيد القاري، مشددا على أن المغرب يبقى عازما «على مواصلة هذه السياسة التي تدعم انبثاق فلاحة أفريقية فعالة، من خلال المساعدة التقنية وتأمين الولوج إلى الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي». وأكد أن «التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي»، لأن «مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الاعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة». وشددت الوزارة على أن «غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة».
وقالت إن «المغرب ينخرط في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي. لكن يظل من الضروري مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على هذه العلاقات مع بلد برهن على نجاعته كشريك، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري جزءا من كل».
لنكون واقعيين المغرب لا يستطيع ان يهدد الاتحاد الاوروبي المنتوج الزراعي المغربي الاتحاد الاوروبي هو من يحدد السعر! المغرب في وضع لا حول ولا قوة الا الله العظيم
المغرب والإتحاد الأوروبي بحاجة لبعضهما البعض
المغرب مستفيد من الصادرات الزراعية والفوسفات بأسعار جيدة
والإتحاد الأوروبي أيضاً مستفاد من صيد الأسماك في المياه الإقليمية للمغرب
أعتقد بأن للمغرب إمكانيات أخرى للتصدير لمناطق أخرى بالعالم لكن الإتحاد الأوروبي لا خيار له
النرويج رفضت الإنضمام للإتحاد الأوروبي قبل 23 سنة بسبب الخوف على ثروة النرويج السمكية من سفن الصيد الأوروبية
ولا حول ولا قوة الا بالله
لنكون واقعيين المغرب لا يستطيع ان يهدد الاتحاد الاوروبي المنتوج الزراعي المغربي الاتحاد الاوروبي هو من يحدد السعر ! المغرب في وضع لا حول ولا قوة الا باالله العظيم
سنقرأ طبعا تعليقات عحيبة … لا علينا. الموقف المغربي جيد جدا. و في السياسة لا مجال للارتجال، يعني ان لم يكن المغرب
واثق في نفسه، لما قام بهذا. نحن نحتاج الى سوق، هذا هو ما يعنيه لنا الاتحاد الاوروبي. اما هم فيعني لهم المغرب، ملف امني،
ملف الهجرة، ملف دخول اقتصاد افريقيا، ملف الطاقة النظيفة … نحن يمكننا ان نعوض الاتحاد الاوروبي بالصين، روسيا،
الهند … اما هم فلا يمكنهم تعويض المغرب. سترون في الايام المقبلة، سيحل ممثل للاتحاد الاروبي في المغرب، و انا اكاذ اراهن على هذا. ربما ستكون موغريني.
.
نحن نحتاج سوق، هم يحتاجون سوق و ملفات عديدة. فمن الخاسر؟ مجرد ملف الهجرة سيركعهم.
الاتحاد الاوروبي يطبق القانون الدولي في منع استراد كل المنتوجات و الثروات من الصحراء الغربية المحتلة باعتبارها منتوجات من اراضي ليست تابعة للمغرب و ليست جزءا منه و تعتبر في القانون الدولي محتلة الى ان يتقرر مصير شعبها باستفتاء حر و نزيه .
المغرب كان يدرك هذا جيدا فالتجا الى افريقيا لعله يجد سوق لمنتوجاته المهربة من الصحراء الغربية المحتلة و هذا ما تفطن له البوليزاريو و قدم شكوى ايضا للاتحاد الافريقي الذي اصدر تحذيرا للدول الافريقية باستراد منتوجات و ثروات تابعة للصحراء الغربية المحتلة .
المغرب الان في وضعية صعبة خاصة ان موارد العملة الصعبة تاتي من ثروات الصحراء الغربية و خاصة الفوصفات اهم مدخول للمغرب و اذا ضرب تصديره فان المغرب سيضرب في الصميم .
يبدوا ان استراتيجية البوليزاريو نجحت الى ابعد الحدود في محاربة الاحتلال المغربي اقتصاديا و هذا ما اثر على تدهور الاقتصاد المغربي و ارتفاع المديونية الخارجية و قلة الموارد المالية بعد رفض الاتحاد الاوروبي و عديد دول العالم في ابعاد المنتوجات و الثروات الصحراوية من اي اتفاق مع المغرب و توقف المساعدات الخليجية بعد تدهور اسعار البترول .
بدا الحصار المضروب على المنتوجات و الثروات الصحراء الغربية المحتلة يخرج الى العلن بعد صمت طويل من الحكومة المغربية التي لم تستطيع تصدير اي منتوج من الصحراء الغربية و رفض دول العالم التعامل مع المغرب في ضم الصحراء الغربية الى اي اتفاق.
الان البواخر المنطلقة من الموانئ الصحراوية هي تحت المراقبة الدائمة من نشطاء الاتحاد الاوروبي و من الصحراويين انفسهم و يحاول المغرب نقل المنتوجات و الثروات من الصحراء الغربية الى المغرب ليبرر انه منتوج مغربي لكن انكشف امره و اصبحت المراقبة في الصحراء الغربية نفسها.
الى السيد احمانو.
السلام عليك.
ينتج المغرب سلعا تنافس السلع الاوربية في عقر دارها. وهذا مبعث فخر للمغاربة والعرب كلهم. وكان عليك ان تحزن لقوم يلبسون ما لا يصنعون بانفسهم وياكلون ما لا ينتجون بسواعدهم.
حينما تتعرض منتجات المغرب للمضايقة عند ولوج أسواق اوربا يا زميلنا، تكون وراء ذلك لوبيات محلية عنصرية وحاقدة، وهذا معروف ومفهوم. لكن حينما يصفق لهذه الممارسات عربي مثلك، فهو يضع نفسه في معسكر الفرنجة ويوقع بيده شهادة وفاة للعروبة.
بعد هذا لماذا نعيب على زماننا والعيب فينا. إلا تنظر إلى قوى اليمين المتطرف وشعبيتها تتنامى في الغرب، تلك القوى التي تعد قواعدها بطرد المهاجرين الاجانب ومنهم وعلى رأسهم العرب.
يا زميلنا، لم يطلب المغرب العون والمدد من احد، فهو كفيل بخصومه، اما رايت انه استرجع منهم الصحراء التي تمتد 1000 كلم على المحيط، وهو يبدو على الخريطة كالعصفور وسط النسور؟.
لكننا نذكر ان نفعت الذكرى والسلام على من اتقى واهتدى.