﻿رئيس القضاء الإيراني: الإنتاج الصناعي للهواتف المحمولة من تداعيات العلمانية

لندن ـ «القدس العربي»: قال رئيس السلطة القضائية الإيراني، صادق لاريجاني، إن إنتاج الغرب الصناعي والواسع لأجهزة الهواتف المحمولة والفضاء الافتراضي هما من تداعيات الفكر العلماني.

وحسب وكالة منظمة الإذاعة والتفزيون الإيرانية الرسمية للأنباء، فقد أشار لاريجاني خلال كلمته في مؤتمر «نظام السلطة العالمي والاختراق» إلى محاولة الاستكبار العالمي للتغلغل بين صفوف مسؤولي النظام الإيراني. وأضاف أن فكر الغرب العلماني أدى إلى الإنتاج الصناعي لأجهزة الهواتف المحمولة وإنشاء الفضاء الافتراضي.

وشدد رئيس القضاء على أنه يجب على المسؤولين الإيرانيين أن يأخذوا موضوع محاولات الغرب لاختراق مؤسسات البلاد على محمل الجد، وأن الغرب يريد التغلغل في مفاصل الدولة لضرب الثورة الإسلامية.

وأعرب عن أسفه البالغ بسبب أن البعض لم يستوعب خطورة الموقف، دون الإشارة إلى من هم هؤلاء.

وأكد أن إيران لن تصل إلى النجاح والحياة الأفضل من خلال الفكر العلماني، وأنه يجب أن يتم تبيين مخاطر الاختراق الغربي لشرائح الشعب المختلفة.

وأوضح أن الإصلاحيين وبعض النخب كانت مطياً للتغلغل الغربي خلال فترة حكم محمد خاتمي، الرئيس الأسبق الإيراني، مضيفاً أن هدف الغرب هو إسقاط النظام الإسلامي في إيران.

وسبق أن صرح إمام جمعة طهران المؤقت، محمد علي موحدي كرماني، أنه بإمكان الإنترنت أن يقتلع الإسلام من جذوره، وأن الفضاء الافتراضي هو أسوأ من الحجاب السيىء للنساء بمئات المرّات.

وهاجم المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، لجنة تحديد الجرائم الإلكترونية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لعدم حجبها بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن الموت يجب أن يكون لحرية الإنترنت، وإنه لا فرق بين هذه الحرية وبين هنا والعبودية.

وشدد على ضرورة تعاون اللجنة ووزارة الثقافة مع شرطة الجرائم الإلكترونية لمواجهة ما وصفه بـ«الفضاء الملوث في شبكات التواصل الاجتماعي».

وكان عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، محمود عبداللهي، قد صرح أن الفضاء الافتراضي تحول إلى جهنم وأنه مليء بالشذوذ الأخلاقي، منتقداً مسؤولي البلاد بسبب عدم فرض الرقابة الكافية على الإنترنت. وأضاف أن الإنترنت أصبح سفرة لإرضاء الشهوات، وأن أولئك الذين ليس لديهم سيطرة على شهواتهم يدخلون عليها، وأن هؤلاء لا يمتلكون من العقل شيئاً. وأكد أن المسؤولين الإيرانيين تركوا المجتمع لحاله، وأنه امتلأ بالمفاسد، وأنهم لا يؤدون واجباتهم بالشكل الصحيح والمطلوب، وأنهم لا يفرضون الرقابة اللازمة للقضاء على الفساد الثقافي والاقتصادي.

وهاجم عضو مجلس خبراء القيادة المسؤولين الإيرانيين لأنهم لا يفرضون الرقابة الكاملة على الإنترنت، وقال «لا ينفذ المسؤولون واجباتهم تجاه جهنم الإنترنت، بينما يتفاخرون أنهم وفروا الإنترنت العالية السرعة».