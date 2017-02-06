﻿تونس تحيي الذكرى الرابعة لاغتيال شكري بلعيد

تونس – «القدس العربي»: أحيا آلاف التونسيين الاثنين الذكرى الرابعة لاغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد، واعتبر الرئيس الباجي قائد السبسي أن بلعيد هو «زعيم الثورة التونسية»، فيما انتقدت المعارضة «عدم جدية» السلطات التونسية في الكشف عن الأطراف التي تقف خلف عملية اغتياله. وخلال تدشينه لساحة باسم شكري بلعيد في شارع محمد الخامس وسط العاصمة، أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن بلعيد هو «زعيم الثورة التونسية». وأضاف «شكري هو شهيد تونس لا شهيد فئة أو حزب»، معتبرا أنه أحد زعماء تونس الكبار الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلادهم، كما دعا إلى عدم إلقاء التّهم بالتورط في اغتيال الشهيد شكري بلعيد دون قرائن وأدلة، مؤكدا أنّ الحقيقة ستُكشف يوما ما.

وتشهد العاصمة التونسية منذ أيام تظاهرات متواصلة تطالب بالكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد، حيث أكد الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن الرئيس التونسي كان يؤكد أن الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد هو من أولوياته، «لكنه أظهر أنه على استعداد للتضحية بالحقيقة من أجل الحفاظ على التحالف مع حركة النهضة»، مشيرا إلى أن «عدم الوصول للحقيقة لا يعود لأسباب تقنية بل لأسباب سياسية، فالنهضة والنداء ليست لهما مصلحة من الكشف عن الحقيقة».

واعتبرت الحقوقية بسمة بلعيد (أرملة شكري بلعيد) أن «الكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد سيعيد الأمل في الطبقة السياسية ويحفظ للمجتمع قيم العدالة التي ننادي بتجسيدها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه بعد ثلاث سنوات من التحقيق في جريمة الاغتيال لم يتوصل القضاء التونسي الى كشف الحقيقة على اعتبار أن التحقيقات «ظلت سطحية ولم ترتق الى مستوى العمق والجدية المطلوبة في مثل هذه الملفات».ومنذ عملية الاغتيال يشير اقارب بلعيد الى «مناطق ظل» و»ارادة سياسية» و»ضغوط» لعدم كشف «الحقيقة» بشأن ‏مدبري الاغتيال.

وقال المتحدث باسم الحكومة اياد الدهماني الذي كان ضمن الحضور «شكري بلعيد مات دفاعا عن الحرية ‏والديموقراطية ودولة القانون في تونس، انه ضحية للارهاب».‏

وقُتل بلعيد (الأمين العام السابق لحزب الوفد أحد مؤسسي الجبهة الشعبية) بأربع رصاصات أمام منزله في العاصمة في السادس من شباط/فبراير عام 2013، في أول عملية اغتيال سياسي في تونس منذ الاستقلال.

وأشعل الاغتيال احتجاجات واسعة ضد حكم الإسلاميين أدت إلى تنحي رئيس الحكومة حمادي الجبالي وتولي القيادي البارز ‏في حركة النهضة علي العريض من بعده المنصب مع إدخال تعديلات في فريقه الحكومي.‏

لكن حادثة الاغتيال الثانية التي طالت في ما بعد النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013 ، هددت فعليا ‏بانهيار الانتقال السياسي في البلاد قبل أن تتوسط القوى الوطنية بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل في قيادة حوار وطني بين ‏الفرقاء السياسيين جنب البلاد الانزلاق الى حرب أهلية وانتهى بوضع حكومة غير متحزبة أشرفت على تنظيم انتخابات ‏‏2014‏ .

ورغم من مرور أربع سنوات من الحادثة وتعهد الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي بكشف الحقائق كاملة خلف ‏الاغتيال، فإن العدالة في تونس لم تتوصل حتى اليوم إلى حصر الجناة الفعليين والمباشرين لعملية القتل.‏

وكانت الحكومة التونسية اتهمت قيادات من تنظيم «أنصار الشريعة» الإسلامي بالتورط في قتل بلعيد ومن بعده النائب في ‏البرلمان محمد البراهمي قبل أن تعلن حظر أنشطته وتصنيفه بالمنظمة الإرهابية في آب/أغسطس 2013‏ .

وقال الباجي «من قتل بلعيد ومن مول من الوراء؟ لا يمكن الإجابة عن ذلك اليوم. ولكن سيظل السؤال مطروحا وستكشف ‏الحقيقة يوما. ما ضاع حق وراءه مطالب».‏

وبدأت أولى جلسات المحاكمة في القضية في حزيران/ يونيو عام 2015، ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهما في الاغتيال، ‏من بينهم قيادات من أنصار الشريعة ولوائها العسكري كتيبة عقبة ابن نافع كان قد تم القضاء عليها في عمليات مكافحة ‏الارهاب.ويبرز القيادي أبو بكر الحكيم الفار خارج تونس وظهر في مقاطع فيديو ضمن تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في سورية ‏من بين أكثر المطلوبين من قبل العدالة.‏

وتوجه الجبهة الشعبية مرارا اتهامات لحركة النهضة الإسلامية التي قادت الحكم بين 2011 و2014 وهي شريك في ‏الائتلاف الحكومي الحالي، بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية في قتل شكري بلعيد لكن، الحركة تنفي أي مسؤولية لها في ذلك.‏