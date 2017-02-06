﻿سوريا: القضاء الشرعي يدعو للزواج من امرأة ثانية لحل معضلة العنوسة

دمشق ـ «القدس العربي»: رأى القاضي الشرعي الأول في سوريا محمود المعراوي أن الحل الأفضل لمشكلة تفاقم العنوسة عند السوريات حالياً هو بتشجيع زواج الرجال من امرأة ثانية. وقال معراوي إن القضاء الشرعي في سوريا حالياً يُبدي تساهلاً ومرونة أكثر في قبول زواج الرجل من امرأة ثانية بهدف المساهمة في حل مشكلة تفاقم العنوسة في سوريا.

وكشف القاضي الشرعي في تصريحات لصحيفة «تشرين» الحكومية السورية أن القضاء السوري حالياً يتساهل أكثر بمسألة الزواج من امرأة ثانية. وحسب القاضي معراوي فإنه «في السابق كان الزواج الثاني يتطلب من القاضي التأكد من ملاءمة الزوج اقتصادياً، والتأكد من إمكانية تحمل أعباء مصروف أسرتين، وأن تكون لديه مبررات للزواج من امرأة ثانية حسب المسوغ الشرعي، أما حالياً وحيث لم يعد أمام المرأة خيارات لدرجة أنها أصبحت تختار رجلاً متزوجاً، انطلاقاً من ذلك لم نعد ندقق على شروط زواج الرجل من امرأة أخرى»، موضحاً أن تلك الشروط بدأت تطبق عند الزواج من ثالثة، وهي حالات قليلة.

الصحيفة التي نشرت تحقيقاً في عددها أمس الأثنين عن تأثير الحرب في مفاقمة ظاهرة العنوسة، نقلت عن القاضي الشرعي السوري أنه استشهد بما قامت به ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لمعالجة عنوسة النساء الألمانيات، حيث قال «في ألمانيا بعد الحرب العالمية حيث زادت نسبة الفتيات إلى الشباب بسبب الحرب لذلك فكروا بحل هذه المشكلة التي لها آثار على المجتمع، فالزواج حاجة فطـرية، ومن هنـا تم طـرح فكرة الزواج الثاني بعد أن كان يعد عندهم بمثـابة جريـمة، وتأيـيداً لهذه الفكرة فقد خرجت مظاهرة نسـائية تطالب بإقـرار الزواج من امـرأة ثانـية للتخلـص من العنوسـة».

المعراوي وفي حديثه للصحيفة اعتبر أنّ «الأصل في الزواج هو زوجة واحدة وأنّ التعدد هو للحاجة مع القدرة على العدل والإنفاق، لكن نتيجة الأزمة التي يمر فيها المجتمع السـوري كان التعـدد في الزوجـات حلاً منطـقياً وطبيـعياً».

وأضاف «قبل الأزمة كان هناك استهجان لفكرة الزواج من امرأة ثانية في كثير من البيئات ومطالبة بتعديل القانون، لكن هذه الصيحات صمتت خلال الأزمة»، كما يقول المعراوي، لأنها «وجدت أنه ليس هناك من حلول إلا بالزواج من أخرى».