﻿مخاوف من تداعيات التصعيد الإيراني ـ الأمريكي على العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: يسود الشارع العراقي قلق جدي عقب التصعيد المتسارع في لهجة التهديد والتحدي، بين الولايات المتحدة وإيران، خوفا من وصول الخلافات إلى المواجهة المسلحة وما تتركه من تداعيات على أوضاع العراق الذي قد يصبح إحدى ساحات المواجهة بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال النائب حامد المطلك، عضو اللجنة الأمنية النيابية لـ«القدس العربي»، إن «اي تصعيد بين احدى دول الجوار والدول الكبرى يؤثر سلبا على الوضع في العراق، خصوصا إذا كان العراق لا يمتلك زمام امره ولا قراره السياسي وليست فيه حكومة قوية وليس فيه شعب متفق نتيجة الخلافات السياسية ونتيجة ما زرعه الاجنبي من تقاطعات سياسية وطائفية، وهو ما يؤثر تأثيرا كبيرا على وحدة الموقف العراقي».

وأضاف المطلك، وهو عضو كتلة اتحاد القوى، أن «اي نزاع في المنطقة بين الطرفين، ستدخل فيه الجهات التي مع إيران والجهات التي مع الطرف الأمريكي، مما ينعكس سلبا علينا، لذا على الشعب العراقي والقادة السياسيين ان يستقلوا بقرارهم السياسي وان ينبع اي اجراء من وحدة ابناء البلد ومصلحتهم، وان يكونوا بعيدين عن الانحياز إلى أي طرف آخر».

وأكد أن «العراق يمكن ان يكون ساحة للمواجهة بين أمريكا وإيران، حيث سيعمل كلا البلدين على التحرك في العديد من الساحات التي يتواجد فيها الطرف الآخر».

بدوره، قال النائب يونادم كنا لـ«القدس العربي»: «اذا وقع المكروه والمواجهة بين أمريكا وإيران لا سمح الله فالاخضر واليابس يحترق في المنطقة، لذا نتمنى ان يكون للقادة العراقيين دور في احتواء هذا الخطر».

وتمنى أن «لا تصل الامور إلى اندلاع الحرب، لأن عدم الاستقرار الكل يتضرر فيه، وفي الحروب الكل خاسر، بقي من يخسر أكثر، لذا المفروض ان يكون لنا دور في التخفيف من التوتر الحاصل بين البلدين لأن الامن والاستقرار يخدم الجميع».

وأضاف: «حاليا توجد حالة من البرود بين أمريكا والعراق بعد شمول الأخير بالعقوبات ولا اعتقد ان العراق قادر على اتخاذ موقف قوي، ونتمنى ان تتعالج وتتعافى العلاقات».

وتابع: «اننا شركاء اساسيون في الحرب ضد الإرهاب وكلينا في خندق واحد في الحرب لتخليص المنطقة من داعش، وكذلك إيران داخلة في محاربة داعش، رغم خلافاتها العقائدية مع دول الخليج».

وبين أن «الحكومة العراقية تنتظر أن يكون هناك إنضاج اكثر وسياسية أمريكية متزنة تجاه العراق، لان ما حصل كان صدمة للعراقيين كونهم شركاء حقيقيين في الحرب ضد داعش».

وأعرب عن اعتقاده» ان أمريكا هي دولة مؤسسات وليس مثل بعض البلدان حيث الرئيس يقرر والباقي يصفقون له».

وزاد: «نتمنى ان يكون للقادة العراقيين دور في احتواء هذا الخطر، وتخفيف التشنج، تحديدا بين دول الخليج وإيران، لاننا نتمنى ان لا تتحول دول المنطقة إلى ادوات لصراعات اقليمية او دولية لصالح الاخرين فيتضرر ابناء المنطقة بالتأكيد»، مضيفاً: «اذا حصلت مواجهات بين البلدين فستكون في مياه الخليج، وهذا سيهدد اقتصاديات وامن المنطقة كلها».

وأمل أن لا يكون العراق ساحة المواجهة بين أمريكا وإيران، «لأن لدينا ما يكفي من المشاكل الداخلية، وقد تكون هناك بعض التشنجات في العراق بعد الانتهاء من داعش»، متابعاً: «لا يعتقد ان لأمريكا ادوات في العراق، وحتى بالنسبة لاصدقاء إيران، فلا يعتقد انهم ينساقون في هذا الاتجاه».

أما الباحث العراقي غسان العطية، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، فأكد أن العراق قد يكون ساحة مواجهة بين أمريكا وإيران.

وذكر، في تصريحات تلفزيونية، أن «السيناريو الاسهل المتوقعة للتدخل الأمريكي في العراق هو تغيير الحكم في بغداد بعد انتهاء تحرير الموصل، بقوات أمريكية لخلق واقع جديد في بغداد، وإذا تدخلت إيران سيقول الأمريكان انها تتدخل في الشأن العراقي، وستتصاعد الامور بينهم ويتطور إلى النزاع العسكري».

وحذر من أن «إيران لديها ادوات فاعلة في العراق منها الحشد الشعبي وغيرها، وإذا اندلعت الحرب فالعراق سيكون على كف عفريت، حيث يمكن ان تندلع حرب اهلية طائفية فيه».

وشدد على أن «علينا ان نحاول ان لا نكون كالغنم نقاد للذبح تحت شعارات الطائفية، ولا نريد ان نكرر سيناريو سوريا عندما تشرذمت المعارضة وبقي الحاكم».

وقال العطية: «نحن في الساعة الاخيرة من الخطر، وعلينا أن لا نسمح ان يحترق العراق على خلفية المواجهة الأمريكية الإيرانية إذا وقعت ونكون في موقع لا حول ولا قوة لي كما حصل في 2003 «.

وتساءل: «هل بالإمكان خلال أشهر أن تتبلور كتلة عراقية تضم كل المكونات الشيعة والسنة والأكراد، وأن تكون رقما عراقيا، وان تكون طرفا محاورا موحدا، لا ان يكون شاهد زور».

وأضاف: «لا يمكن جمع القوى السياسية العراقية لأنها متضادة ولا يمكن جمع خطابها بشكل موحد».

ويشهد الشارع العراقي، مشاعر قلق من أن تزيد اية مواجهة عسكرية او تصعيد بين أمريكا وإيران، من صعوبات الاوضاع في البلد الذي يعج بالأزمات والمشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وستترك اية مواجهة اثارا سلبية على الوضع العراق الذي فيه حلفاء واصدقاء للطرفين، في وقت لا طاقة فيه للشعب العراقي بالمزيد من المعاناة.