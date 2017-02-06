﻿التشكيل الجديد «هيئة تحرير الشام»: عباءة جديدة لـ «القاعدة» أو فشل الاندماج بين فصائل المعارضة؟

ريف اللاذقية ـ «القدس العربي»: تفاوتت ردود أفعال الناشطين في الداخل والخارج السوري حيال المسمى الجديد لـ»فتح الشام» بعد الاندماج مع فصائل أخرى تحت مسمى» هيئة تحرير الشام»، حيث يؤكد الناشط من إدلب الملقب «أبو مجاهد الإدلبي» أن «فتح الشام» بغت كثيرا، وعاثت في الأرض فسادا، ولتجنب تبعات ذلك انتقلت إلى عباءة جديدة تحمل هذا المسمى، لكنه بين أن «القاعدة» ما زالت موجودة وبقوة في «هيئة تحرير الشام».

وقال الإعلامي ابراهيم كوكي في تصريح خاص لـ «القدس العربي»: إن هيئة تحرير الشام هي سيطرة جديدة للنصرة على مناطق الشمال تحت راية وفكر ومنهج جديد لـ»القاعدة»، للأسف هم لا يحملون من ثورة الشعب السوري، ولا همومه ولا تطلعاته شيئا، وأهدافهم مختلفة عن أهداف أي سوري، فهم يقتاتون على الصراع والنزاع والفتن والحروب.

وبين أنه لا يمكن لـ»القاعدة» أن تعيش إلا في مستنقعات الفتن والخبث والمكر والاغتيال، فإذا وجدت الدولة المستقرة فلا مكان لهم، لذا فإن هدف «القاعدة» اليوم، هو هدف «هيئة تحرير الشام» التي تهدف بدورها لإثارة الفوضى، واحتلال مناطق الثوار لا النظام، وجعل المنطقة تعيش في فوضى عارمة.

من جهته، قال الشيخ عبد الكريم، وهو أحد ابناء مدينة الباب في حلب، في تصريح خاص لـ»القدس العربي»: لنكن واقعيين، فإن فشل مشاريع المعارضة ومن جملتهم مشروع أمة الذي أطلقته «حركة أحرار الشام» لم يكتب له النجاح، ما أتاح لمشروع القاعدة النجاح على الأرض السورية، واتمنى من الله فقط أن يكون المشروع الجديد يحمل نهجا عقليا سليما يبعدنا عن الغلو والتشدد.

أما باسل الحلبي، أحد القاطنين في مدينة اسطنبول، قال: سوريا تحولت إلى بلد المشاريع، بقي فقط سيراليون ليس لديهم مشروع في بلدنا، كل هذا بسبب الأسد والقاعدة كلاهما يمثل أقبح أوجه السوء.

فيما استغرب المحامي رحال رحال انضمام «حركة نور الدين زنكي» إلى «فتح الشام»، مشيرا إلى وجود ممثل سياسي في فرنسا وتركيا، متسائلا كيف لفصيل كبير أن يقع في فخ القاعدة؟، الآن هناك مشروعان فقط على الساحة أحدهما يتمثل بالقاعدة، والآخر هو إسلامي معـتدل، ولم يعـد هناك مشروع الجيش الحر بعد أن قضت عـليه «فتـح الشـام»، والـتهم «أحرار الشـام» الباقـي.

معظم النازحين لم يعنهم ما حصل مؤخرا من اقتتال واندماج فلا «فتح الشام» قدمت ما يدفع البرد عن الأطفال ولا «أحرار الشام» تكفلت بدفء الأيتام، إذ أوضحت العجوز «أم حسن» من جبل الزاوية، «لا اعلم على ماذا يقتتلون، لا يوجد لا مصنع للذهب، ولا منبع للنفط هنا، لكن أقول إننا بحاجة لمصنع رجال يفهمون ويقدرون معنى الإنسان قبل كل شيء».

وتستمر حالة الفوضى في مناطق المعارضة، وفي الوقت الراهن تنتشر حواجز لكل من فتح الشام وأحرار الشام على معظم الطرق الواصلة إلى إدلب، ويتم التدقيق على معظم الآليات العسكرية التي تحمل رايات غير هذين الفصيلين، ويتوقع سكان إدلب صداما مباشرا بينهما خلال الأيام المقبلة.