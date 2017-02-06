﻿ناشط يتخوف من تدبير النظام المصري لسيناريو يفضي به إلى السجن

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعرب الناشط ممدوح حمزة، أحد أبرز الوجوه في ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وأحد المتهمين في قضية اقتحام أمن الدولة، عن مخاوفه من شيء يدبر له قد يفضي به إلى السجن.

ورداً على فتح تحقيق بشأن اتهامه بالاشترك في اقتحام مقار أمنية: قال إن «الدولة بجلالة قدرها كانت منتظرة إعلامي يسرب مكالمة خائبة لتحقق في اقتحام مقار أمن الدولة، التي ألغاها وزيرها أثناء الثورة 2011.

وتابع مغرداً عبر «تويتر» «لماذا حل وزير الداخلية، جهاز أمن الدولة، لأنه كان يعمل لأمن الدولة وكان يعمل لأمن مبارك ومع ذلك لم يحمه من ثورة شعب، يعني جهاز بدون جدوى».

وتساءل: «هل ارتكب جهاز أمن الدولة المنحل جرائم ضد القانون؟ نعم ولذلك رأينا في التلفزيون أن المستندات تم حرقها قبل دخول الشباب وتم التحقيق والتقاضي».

وحول القضية المتهم فيها هو وقيادات 6 أبريل، باقتحام مقار أمن الدولة، قال: هل كان ممكناً للشعب دخول مقار أمن الدولة في وجود أبواب مصفحة؟ طبعًا لا يمكن إلا إذا تم فتح الأبواب من الداخل ليستطيعوا دخول وزارة الداخلية. وأضاف الرجل الذي كان ملاحقاً في زمن المخلوع مبارك وهاجم الإخوان غداة حكمهم بضروة أن أبغض الأصوات تنطلق فجأة في صحافة الخجل لتردد الكلام الذي تم إملاؤه عليهم في الوقت نفسه بفتح التحقيق في حدث الاقتحام الذي تم منذ 6 سنوات، متسائلا: «أين قضية فرم المستندات التي اتهم فيها ضباط من أمن الدولة؟ فالتحقيق الذي تدفعه النيابة لإجرائه يجب أن يضم قضايا فرم وحرق المستندات»

ونصح حمزة السلطة القائمة قائلاً «نصيحة للدولة بأن تهتم بالوضع الاقتصادي وأن تتابع تقرير جهاز المخابرات الأمريكي الذي تم عرضه على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويتوقع إفلاس مصر «لا تزيدوا التوتر والانشقاق».

وكانت القوى الوطنية قد فوجئت مؤخراً بقرار النيابة العامة بإحالة البلاغ الذي حمل رقم 924 لسنة 2017 عرائض النائب العام، والذي تقدم به المحامى طارق محمود، ضد كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، ومحمد عادل، المنسق السابق للحركة، والناشطتان أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، والمهندس ممدوح حمزة، لنيابة استئناف الإسكندرية، للتحقيق في اتهامهم بالتورط في اقتحام مقار أمن الدولة في خلع الديكتاتور مبارك.

وكشف البلاغ أن افراد المجموعة تورطوا في اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في شهر آذار/مارس 2011، وقاموا بالاستيلاء على مستندات سرية تمس الأمن القومي المصري وذلك عقب تسريب الإعلامي المقرب من النظم أحمد موسى مجموعة مكالمات هاتفية للمشكو في حقهم عن اقتحام مقر أمن الدولة.

وفي السياق ذاته، أعربت كل من أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح عن قناعتهما بأن الأيام المقبلة سوف تشهد مزيدا من التضييق على القوى الوطنية وخاصة وجوه ثورة يناير الذين لازلوا يعارضون بقو السلطة الحاكمة ويتهمونها بمعاداة الثوار.