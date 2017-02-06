﻿نتنياهو في لندن يلّوح مجددا بفزاعة الإسلام المتطرف

الناصرة – «القدس العربي»: عاد رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو للتلويح بفزاعة إيران والعدو الإسلامي المتطرف لصرف الأنظار عن احتلال الأراضي الفلسطينية وإيجاد لغة مشتركة مع الدول الغربية. وهذا ما فعله أمس أثناء لقائه برئيسة حكومة بريطانيا تيريزا ماي في مقرها بلندن، حيث قال إنه من الواضح جدا «أننا نواجه تحديات من قبل الإسلام المتطرف خاصة إيران، التي تسعى إلى تدمير إسرائيل. وهي تعلن ذلك على الملأ.

وقال إن إيران، تسعى إلى الاستيلاء على الشرق الأوسط وهي تهدد أوروبا والغرب والعالم وتتخذ خطوات استفزازية واحدة تلو الأخرى». نتنياهو الذي سيلتقي ترامب في واشنطن منتصف الشهر الحالي، قال إنه يرحب بإصرار الرئيس الأمريكي ترامب على فرض عقوبات جديدة على إيران وأنه يعتقد أن على دول أخرى أن تتبعه خاصة الدول التي تتحلى بالمسؤولية. وبلهجة المراوغ قال إنه يريد التحدث مع رئيس حكومة بريطانيا عن السبل لضمان عدم إبقاء العدوان الإيراني بدون رد وفي المقدار نفسه واعدا بمشاطرتها الطموح بتحقيق السلام. ومضى في دفع الضريبة الشفوية» هذا كان حلمنا دائما ولن نتخلى عن سعينا إلى تحقيق السلام مع جيراننا جميعا». وأضاف «أعتقد أنه توجد هناك تحديات ولكن توجد أيضا فرص جديدة ومثيرة تحدث بسبب التغيرات الإقليمية والدولية وأريد أن أبحثها معك. وشكرا مرة أخرى على حفاوة الاستقبال وأشكرك على التزامك بالصداقة المتينة للغاية القائمة بين بريطانيا وإسرائيل».

وبعد الشكر على حفاوة الاستقبال استذكر نتنياهو أنه خلف طاولته في مكتبه توجد صورتان فقط. الأولى هي لثيودور هرتزل مؤسس والأخرى هي لوينستون تشرتشل. وفي مقارنة بينهما قال إن الزعيمين يمثلان التزامنا بالحرية وثقافتنا المشتركة. هذه القيم تخلق فرصا كبيرة بالنسبة لنا. التعاون بيننا في التجارة والتكنولوجيا يساهم في تحقيق الإزدهار لشعبينا».

وقبيل مغادرته قالت أوساط مقربة من نتنياهو إنه يرغب في تشكيل جبهة دعم أوروبية لإسرائيل عمادها بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا مقابل جهات أوروبية معادية لها. من جهتها قالت تريزا إن بريطانيا ما زالت ملتزمة بتسوية الدولتين معتبرة إياها الطريق الأفضل للتوصل للسلام والاستقرار مستقبلا. في المقابل لم تتردد بالقول إنها سعيدة بالترحيب به هنا في لندن خاصة في الذكرى المئوية لوعد بلفور مذكرة بطريقة غير مباشرة بدور بلادها في النكبة الفلسطينية وبقيام إسرائيل، مشددة على أن بريطانيا صديقة قريبة وقوية لها وتتعاون معها بمجالات عدة، وهناك الكثير مما يمكن إنجازه مستقبلا. وتابعت ملمحة لسلم الأولويات الذي تراه للقضايا المهمة بخلاف رؤية نتنياهو «أنا على ثقة أننا سنتحدث حول ذلك وسنتحدث عن مواضيع أخرى مثل المواضيع الإقليمية كسوريا وإيران».

نتنياهو الذي وصف اللقاء بالجيد جدا قال إن الوضع الجديد في العالم يتيح إنتاج شروط أفضل لتشجيع العلاقات بين إسرائيل وبين بريطانيا. وأوضح أن خروجها من الاتحاد الأوروبي يتيح له مرونة أكبر بالمحادثات مع لندن المعنية بتوثيق علاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل المعنية هي الأخرى بذلك. وردا على أقوال رئيسة حكومة بريطانيا التي صوتت مع قرار الأمم المتحدة بإدانة الاستيطان قبل نحو الشهرين زعم نتنياهو أن الفلسطينيين لا يقبلون دولة إسرائيل كدولة يهودية. وكشف أنه طالب لندن بوقف تمويل منظمات مختلفة منها منظمة «يكسرون الصمت» الإسرائيلية التي تفضح انتهاكات الجنود لحقوق الفلسطينيين في البلاد والعالم. وقبيل اللقاء المذكور قالت الناطقة بلسان تريزا إن الأخيرة تنوي القول على مسامع نتنياهو إن استمرار البناء في المستوطنات يزعزع الثقة في الشرق الأوسط. وتابعت «بالطبع نحن نتوقع تقدم مسيرة السلام بالشرق الأوسط وبهذا السياق نعود ونكرر موقفنا التقليدي هذا من الاستيطان». ومع ذلك أكدت الناطقة أن بريطانيا ترغب بالتوضيح بأن هناك حاجة لملاحقة التوجهات التي تعترف بحق إسرائيل بالعيش بأمن أمام « الإرهاب».