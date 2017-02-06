﻿غارات إسرائيلية على مواقع للقسام تصيب مسنا فلسطينيا ردا على مزاعم بإطلاق صاروخ على عسقلان من غزة

غزة – «القدس العربي»: في تطور جديد للأحداث الميدانية التي تشهدها حدود قطاع غزة منذ يومين، أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أهداف متفرقة تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ما أدى إلى إصابة رجل مسن، وإحداث أضرار مادية بالغة، وقالت إسرائيل إن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ على ساحل عسقلان القريب.

وذكرت مصادر محلية أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شمال قطاع غزة أطلقت صباح الاثنين قذيفة باتجاه نقطة رصد تابعة للمقاومة في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى تدميرها. وتلا ذلك بساعات أن قامت طائرات حربية وقوات متمركزة على الحدود، بقصف مواقع عدة وأهداف تتبع الجناح المسلح لحركة حماس.

وقصفت الطائرات ثلاثة مواقع للمقاومة شمال القطاع، من بينها موقع يقع قريبا من البحر عند منطقة الواحة، ما أدى إلى إصابة صياد مسن من تلك المنطقة يبلغ من العمر «70 عاما» حيث جرى نقله إلى مشفى قريب لتلقي العلاج، بسبب إصابته ببعض الشظايا. وطالت إحدى الغارات ما يعرف بموقع «الإدارة المدنية» القريب من بلدة جباليا شمال القطاع، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أراضي بلدة بيت لاهيا.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إن إحدى الدبابات قصفت موقعا للقسام في شمال القطاع ودمرته.

وترافقت عملية القصف مع قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بالتحليق المكثف في سماء قطاع غزة، إضافة إلى تحليق مقاتلات مروحية في أجواء تلك المنطقة المستهدفة.

وجاء العدوان بعد يومين من هجمات شنتها قوات الاحتلال واستهدفت المناطق الحدودية الزراعية الواقعة إلى الشمال والشرق من قطاع غزة، إضافة إلى قيامها بشن هجمات عديدة ضد الصيادين خلال عملهم قبالة سواحل القطاع.

واستمرارا لهذه الهجمات، توغل صباح أمس عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية لمسافة محدودة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ودخلت جرافات من موقع «كيسوفيم» العسكري، وشرعت بأعمال تمشيط وتجريف في تلك المنقطة، بغطاء من الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على مقربة منها.

كذلك قامت قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من حدود بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بإطلاق النار من أسلحة رشاشة تجاه الأراضي الزراعية.

وهاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية، قوارب الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة. وقال صيادون، إن زوارق الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم ما دفعهم إلى الفرار..