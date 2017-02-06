﻿انفراج على خط لبنان – السعودية من خلال تعيين سفير وعودة الرحلات إلى بيروت

بيروت ـ «القدس العربي»: في إطار الانفراج في العلاقات اللبنانية – السعودية أبلع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، بقرار تعيين سفير جديد للمملكة في بيروت وزيادة رحلات شركات الطيران السعودي وعودة السعوديين لتمضية عطلاتهم في لبنان. ولفت رئيس الجمهورية أمام زواره إلى «أن العلاقات عادت مع الدول العربية، لا سيما منها السعودية ودول الخليج، وكل المؤشرات تدل على العودة إلى الاستثمار في لبنان، الذي عادت الدورة الاقتصادية الداخلية فيه إلى الدوران».

وشدّد على أنه «سيواصل العمل لإعادة علاقات لبنان طبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب».

لكن هذا الانفراج في العلاقات مع الدول العربية لم يسر بعد على قانون الانتخاب حيث لا يزال في دائرة الجدل العقيم.

غير أن الرئيس عون الذي توعّد بمواجهة قانون الستين والتمديد للمجلس النيابي أكد انه «سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب لجميع اللبنانيين، ولا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد، لأنه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر».

وبرز امس موقف لافت لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دعا فيه عون إلى مراجعة موقفه من قانون الانتخاب.

وقال المشنوق الذي عبّر ضمناً عن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري «إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مكتمل الزعامة وليس مضطراً لاتخاذ مواقف لكسب الشعبية، ومن هنا أتمنى عليه مراجعة موقفه حيال النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد انطلاقاً من موقعه بأن يكون رئيس كل الخيارات اللبنانية وحرصاً على ألا يتحول مقام الرئاسة وكلام الرئيس إلى مسألة خلافية».

ورداً على سؤال إذا كان الخلاف حول قانون الانتخاب الجديد سيكسر التوافق السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ قال المشنوق في تصريحات إعلامية «أعتقد انه من المبكر الحكم بأنها تكسر أو لا تكسر، وفي النهاية وان بدت الأمور حادة الآن بالكلام الذي صدر عن الرئيس عون أو بعض الإجابات من بعض الأطراف السياسية، ولكن هذه بدايات الحديث وليست نهاياته، فما من أحد يمكن أن يكون غير حريص على استمرار الوفاق السياسي، لأن استمرار الوفاق السياسي هو الجزء الرئيسي من استقرار البلد، يعني ليس فقط الضمانات الإقليمية ولا الضمانات الدولية، الاستقرار السياسي قائم على حد أدنى من التوافق الوطني الداخلي. ولكن إذا تعرض هذا التوافق إلى هزة جدية أكثر مما يحدث الآن، هذا يعني ان وضع العهد والحكومة ورئيسها سيصبح صعباً».

أضاف: «ينبغي ايضاً التذكير بأن رئيس الجمهورية تكلم مرتين عن إجراء الإنتخابات في موعدها بعد أن أتت رسائل دولية واضحة بأن الكلام الآخر هو انقلاب على الاستقرار السياسي وانقلاب على التسوية. فما حصل في البلد من خلال انتخاب الرئيس ومن خلال تشكيل الحكومة هو تسوية إقليمية كبرى مدعومة دولياً، فلا يعتقدنّ أحد بأنه بالصدفة تم انتخاب الرئيس، وبالصدفة تحققت الأغلبية، فهذا الأمر جاء نتيجة تسوية إقليمية معلنة ولست أنا من أعلنها بل وزير الخارجية الإيراني أعلنها وآخرون أعلنوا ذلك منهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، وليس بالبساطة تجاوز كل القوى الإقليمية، وتجاوز التسوية».

وعن مطالبة رئيس الجمهورية بقانون جديد للانتخابات ينصف المسيحيين الذين يعتبرون انهم خلال الفترة الماضية غبنوا بالقوانين التي كانت موجودة، قال المشنوق: «رئيس الجمهورية هو رئيس كل اللبنانيين ورئيس كل المشاريع الصح منها والغلط، ورئيس النسبية ورئيس الأكثرية ورئيس كل فكرة انتخابية، وهو لا يستطيع أن يكون رئيس فكرة واحدة، لأن هذه يتعلق بها جزء من اللبنانيين مهما كانوا، والآخرون يرفضونها أيا كانت، وأنا لا أتحدث عن صيغة محددة. ان الرئيس هو رئيس جمهورية كل الخيارات اللبنانية، هو بالتأكيد يستطيع أن يقول داخل مجلس الوزراء بأن رأيه بهذا الاتجاه أو يدعم ذاك الاتجاه، ولكن يجب الا يكون جزءاً من اشتباك سياسي، ولا نريد أن يتحول مقام الرئاسة وكلام الرئيس إلى مسألة خلافية».

وتابع «لا بد من التذكير أن جزءا أساسيا من انتخاب الرئيس عون أو الاندفاع نحو انتخابه هو انه مكتمل الزعامة مسيحيا، وبالتالي لن يتعرض البلد معه كما حدث مع الرؤساء الثلاثة السابقين منذ الطائف عام 1990 حتى اليوم لجهة ان رئيس جمهورية لا قاعدة شعبية مسيحية له ويتخذ مواقف اعتقاداً منه بأنه في ذلك يجمع المسيحيين من حوله، ومع ذلك لم يجتمع المسيحيون حول أي من الرؤساء الثلاثة الذين سبقوا. أما العماد عون فهو مكتمل الزعامة، وبالتالي ليس مضطراً لاتخاذ مواقف بحثاً عن الشعبية لأنه هو مكتمل الشعبية عند المسيحيين وعند الآخرين ايضاً. ولكن ما حصل يعرض كل هذا المفهوم للمناقشة، لذلك أنا فعلاً تمنيت عليه عن قريب وعن بعيد بأن يراجع موقفه في هذا الموضوع. حقه بأن يعبر داخل المجالس عن رأيه، وهذا شيء سليم، وبالتأكيد الطموح نحو قانون حديث ومتطور ويعبر عن صحة التمثيل. كلنا نرغب في ذلك، ولكن بأي صيغة فأنت عندك رغبات وغيرك عنده رغبات. في العالم كله عندما يتم الحديث عن قانون الإنتخاب تذهب الناس إلى أعلى نسبة ممكنة من المبالغة حتى في الدول الأكـثر ديموقراطـية».

وعن إمكان التوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابي جديد وكيف سيتصرف في حال استحالة هذا الأمر قال الوزير المشنوق: «المعنيون في المناقشة والمتابعة وبالتفاوض يقولون بأنه ممكن التوصل إلى قانون جديد، أما رأيي الشخصي إنهم لن يصلوا ولكن أتمنى التوصل إلى قانون جديد. اما بالنسبة الينا كوزارة داخلية فنحن ملزمون بالقانون. نحن ذاهبون باتجاه ما يقوله الكتاب، والكتاب يقول ان الانتخابات تجري في موعدها في 21 أيار بالقانون النافذ. وسأعطي المجال أكثر، فإذا توصلوا قبل 21 أيار أي في 20 أيار إلى قانون جديد عندها يحددون فيه موعداً جديداً للانتخابات، يعني أمامهم شباط وآذار ونيسان وأكثر من نصف أيار، إذا كان فعلاً هناك نية للوصول إلى صياغة سلمية لقانون انتخاب يوافق عليها الجميع».

وعن فيتو النائب وليد جنبلاط على موضوع النسبية قال «نحن أيضاً عندنا تحفظ على النسبية الكاملة كقوة سياسية، نحن ننادي بالمختلط وليس بالنسبية المطلقة، وأفرقاء آخرون لديهم تحفظات كثيرة، ولكن المهم هل هذه التحفظات هي وسيلة من وسائل إحداث خلل وطني أو وسيلة من وسائل النقاش والتفاوض الهادىء للوصول إلى نتيجة».

ورأى أن «الثنائي المسيحي بحاجة إلى وفاق وتوافق مع الآخرين اذ، على حد قوله، «لا أحد يمكنه إلغاء الآخر في البلد، كل الناس حاولت ان تلغي ولم تنجح، لذلك العقل الإلغائي لا محل له في لبنان. والدليل ان أصغر طائفة مؤسسة للبنان القديم وهي الدروز استطاعوا أن يكونوا أول من أعلن إمكانية تعطيل المسار، وبالتالي اتفقنا انه لا أحد يمكنه إلغاء الآخر. وبالتالي أنت ترغب في تحقيق نسبة عالية جداً من التمثيل المسيحي من خلال نوابك، هذا من حقك، ولكن عليك التفاهم مع الآخرين كيف يمكن تحقيق ذلك من خلال قانون انتخاب بموافقة الآخرين، فإذا استطعت ذلك فأهلاً وسهلاً بك».

أضاف: «التجربة أمامنا، فنحن منذ سبع سنوات نناقش قانون الانتخاب، وأنا منذ عام 1992 واكبت الانتخابات على الأقل مع الرئيس الشهيد الحريري – رحمه الله، خلال الدورات الخمس الماضية اسمع الكلام نفسه الذي أسمعه اليوم، وخاصة عند المسيحيين، إذا لم تتحقق غايتهم يصبح هذا القانون أسوأ قانون، وكلاما عن احتلال ووصاية وهذا فيه شيء من الصحة، هذا أيام السوريين، وأنا لا انكر ذلك، ولكن الآن ليس هناك احتلال ولا وصاية ولا سوريين، فتفضلوا وتفاهموا مع بعضكم البعض بالتفاهم بين اللبنانيين، هذه هي القاعدة الرئيسية».

في المقابل، ردّ رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب على المشنوق فقال «لا أعرف ماذا يقصد وزير الداخلية بدعوة الرئيس ميشال عون لإعادة النظر بموقفه من القانون»، متسائلاً: «هل يقصد إعطاء ميليشيات المال والهيمنة قانوناً مناسباً».

ولفت عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى «أنني لا أعتقد بأن الرئيس بحاجة لنصائح فارغة وليلتزم الجميع أحجامهم فعهد الأحجام المنفوخة انتهى والرئيس هو من يُعطي النصائح».