﻿ تشكيل قوة عربية تابعة لـ«البيشمركة» غرب الموصل

الموصل ـ «القدس العربي» ـ وكالات: شنت القوات العراقية، أمس الإثنين، حملة اعتقالات ضد مشتبهين بالانتماء لـ«الدولة الإسلامية» في الأحياء الشرقية المحررة من الموصل، كما قتلت ستة عناصر من التنظيم، فيما اعلن أحد شيوخ عشائر المدينة، عن تشكيل أول لواء عسكري من عرب، تابع للقوات الكردية البيشمركه، لحماية مناطق غرب الموصل، باسم لواء (غرب دجلة).

وأفادت مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب، بمقتل ستة من عناصر «الدولة» واعتقال آخرين في اشتباكات شهدتها أحياء بالساحل الأيسر من الموصل.

وقال العقيد دريد سعيد إن «القوات العراقية خاضت اشتباكات مسلحة مع عناصر داعش في منطقة النور والزهور على خلفية حملة مداهمة وتفتيش شنتها قوات مكافحة الإرهاب بحثا عن مطلوبين من عناصر التنظيم في أزقة مناطق ضمن المحورين الشرقي والشمالي من الساحل الأيسر».

وأضاف أن «القوات العراقية قتلت ستة من عناصر jنظيم «الدولة» في الاشتباكات».

في السياق، ذاته، ألقت أجهزة الأمن، القبض على 28 مشتبها بانتمائهم لتنظيم «الدولة» في حيي النور والبكر المحررين بالجانب الأيسر (الشرقي) للموصل، بعد أن فرضت حظرا شاملا على تجوال المدنيين وسير المركبات بأنواعها.

وقال المقدم في الجيش العراقي، عبد السلام الجبوري إن «قوات مشتركة وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني (المخابرات) نفذت حملة أمنية في حيي البكر والنور شرقي الموصل بحثاً عن منتمين أو مناصرين لتنظيم الدولة».

وأضاف: «تم القبض على 28 مشتبها بهم، بالاستناد إلى قاعدة بيانات بحوزة الأجهزة الأمنية فضلا عن معلومات من السكان المحليين».

وقال العقيد سالم محمود الكبيسي الضابط في قوات الرد السريع (تتبع الداخلية) إن «القوة الأمنية القادمة من العاصمة بغداد طوقت حيي النور والبكر شرقي الموصل من جميع محاوره ومنعت الدخول والخروج منهما لأي سبب كان وبدأت بشن عملية دهم وتفتيش بحثا عن الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش من أجل إلقاء القبض عليها».

وتابع إن «هناك إلى جانب القوة الاستخباراتية القادمة من بغداد والتي تطوق حيي النور والبكر، تتواجد قوات جهاز مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى ان «العملية سوف تشمل اجراء مسح أمني شامل لسكان الحيين».

وأضاف أن «الوضع معقد في الجانب الايسر للموصل ويحتاج المزيد من التعاون الأمني والتخطيط لضمان إعادة الامن والاستقرار وحماية المدنيين العزل من العمليات الانتقامية التي ينفذها تنظيم داعش بين الحين والآخر».

وأعلن أحد شيوخ عشائر الموصل، عن تشكيل اول لواء عسكري من عرب المحافظة تابع للقوات الكردية (البيشمركه)، لحماية مناطق غرب الموصل، باسم لواء (غرب دجلة).

وقال الناطق باسم ما يسمى «حشد عشائر نينوى» مزاحم الحويد، أن «2000 مقاتل من ابناء العشائر العربية في زمار وربيعة والعياضية وقسم من قضاء سنجار، يتلقون حاليا تدريبات في معسكر (خنس) في قضاء شيخان اوشكت على الانتهاء خلال الايام القليلة المقبلة».

وأوضح أن «مقاتلي العشائر العربية سيقومون بحماية مناطقهم ومنع الفتن الطائفية إلى جانب الانضمام إلى قوات البيشمركه في خطوط التماس الممتدة من اسكي الموصل إلى حدود سنجار».

وذكر الحويد، أن «لواء (غرب دجلة) يتشكل من أبناء العشائر العربية ضمن وزارة البيشمركه ويتلقى رواتب عناصره منها، وهو واحد من لواءين تشكلا حديثا أحدهما للعرب، ويضم 2000 مقاتل، إلى جانب لواء آخر للكرد بنفس العدد، سيتم تسليحهم ونقلهم إلى معسكر آخر بعد اكتمال التدريبات».

وكان الحويد، أعلن سابقاً عن تشكيل هذه القوة العربية، بأمر مباشر من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، وهو مكون من أبناء بعض العشائر العربية في غرب الموصل، ويكون مقاتليه ضمن وزارة البيشمركه ويتلقون رواتبهم منها».

ويذكر أن النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، صرح لـ«القدس العربي» أن العشائر العربية في الموصل ترفض ربط مناطق غرب الموصل بإقليم كردستان.

وبين أن «العشائر العربية تتمسك بارتباطها بحكومة العراق وتعتز بدور الجيش العراقي وانه الذي تعول عليه لتحرير المناطق الخاضعة لتنظيم «الدولة»، منوهاً إلى أن «التعاون مطلوب بين الجيش والبيشمركه والعشائر، ولكن لا يجب أن يكون على حساب الآخرين».

وأعتبر أن «الشيخ مزاحم الحويت، يستطيع ان يتحدث عن نفسه فقط، ولكن لا يجوز له التحدث باسم العشائر العربية في الموصل التي لديها مشايخها والمتحدثين باسمها، وهو شخص مرفوض حتى من عشيرته ( الجحيش) ولا يفهم في السياسة شيئا، وقد تستغله بعض الجهات كواجهة، مستغربا استعانة الإقليم بهكذا شخصية.

وأكد عبدربه ان هذه الفترة شهدت الكثير من الدعوات والتصريحات لشخصيات مختلفة حول مستقبل المحافظة، ولكن الكلمة الاخيرة ستكون لاهل الموصل بعد تحريرها من كابوس التنظيم.

كذلك، أكد النائب عن المحافظة فارس السنجري لـ»القدس العربي» أن «هذا الشخص ليس الوحيد الساعي لتشكيل قوات في المناطق المتنازع عليها، حيث سبق أن شكل المسيحيون والشبك والايزيديون، مجاميع من ابناء المكونات».

وأشار إلى أن «العشائر العربية في المحافظة معروفة ولا يمكن ان تسمح لمزاحم الحويت او غيره ان يتحدث باسمها، كما أن العشائر العربية في المنطقة لم تؤيده في هذا الموضوع، مشددا على ان هذه المناطق (غرب دجلة) عربية ولن يتواجد فيها الاكراد ولا يمكن ان يفرضوا سيطرتهم عليها».

ويعتبر مراقبون أن هذه القوة، هي أول تشكيل عسكري عربي في محافظة نينوى تتبع قوات البيشمركه، مباشرة وليست لها علاقة بالحكومة المركزية في بغداد. وتعتبر غطاء لمد النفوذ الكردي إلى مناطق غرب الموصل.

ويرجح هؤلاء أن يقابل تشكيل هذه القوة برفض غالبية عشائر وسياسيي المحافظة، لأنه سيكون عامل توتر جديد في المحافظة بعد الانتهاء من تواجد تنظيم «الدولة» في الموصل، خاصة وأن مناطق انتشار القوة الجديدة سيكون بالتماس مع مناطق تواجد الجيش العراقي والحشد الشعبي المتواجدين في مناطق تلعفر وسنجار.

إلى ذلك، زار وزير الدفاع العراقي الجديد عرفان محمود الحيالي، مصابين من الجنود وأفراد الشرطة في مستشفى في بغداد.

ونشرت وزارة الدفاع العراقية تسجيلا مصورا يُظهر الحيالي برفقة رئيس أركان الجيش وكبار الضباط وهو يتحدث مع المصابين في معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وطلب الحيالي من الأطباء في المستشفى إرسال أي جنود مصابين لا تتوفر إمكانات علاجهم في المستشفى للعلاج في الخارج.