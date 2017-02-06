﻿تظاهرات مفاجئة في البقاع والضاحية مطالبة بالعفو العام عن الجرائم

بيروت – «القدس العربي» : فجأة ومن دون سابق إنذار، نزل آلاف المواطنين الى الطرقات للمطالبة بالعفو العام، وهكذا تجمهر عدد كبير من اهالي المطلوبين والموقوفين في سجن رومية في عدد من مناطق البقاع والشمال والضاحية الجنوبية وقطعوا الطرقات بالاطارات المشتعلة رافعين لافتات تدعو الى رفع الظلم عن أبنائهم، وملوّحين بالتصعيد وباللجوء الى اساليب غير سلمية في حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار.

وجاء هذا التحرك في بداية عهد الرئيس العماد ميشال عون علّه يقدم على خطوة مماثلة لتلك التي أقدم عليها الرئيس الاسبق الياس الهراوي الذي وقّع على قانون في العام 1991 أعفى مرتكبي الجرائم على امتداد الحرب الأهلية منذ نيسان/ابرل 1975 وحتى آذار/مارس 1991 ليستتبع الأمر في العام 1997 بإصدار قرار عفو عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1995 الذين لم يشملوا بالقانون السابق.

وشملت الاحتجاجات مناطق بعلبك الهرمل وإيعات ومقنة وبريتال وطريق شتورا تعلبايا والاوزاعي وطريق المطار القديم، وناشد المحتجون الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري التدخل والنظر الى اوضاعهم، معتبرين أنهم ضحايا عدم الانماء. ورفعت لافتات حملت توقيع عشائر بعلبك الهرمل كتب عليها «لا خلاص دون اقرار العفو العام»، «لا عهد جديداً دون اقرار قانون العفو العام»، و»لا انتخابات ولا نواب قبل العفو العام».

ومن المعلوم أن هناك حوالى 4 آلاف مطلوب غالبيتهم من الشيعة في حقهم حوالى 35 الف مذكرة بتهم مختلفة تتفاوت بين إطلاق النار وزراعة حشيشة وترويج المخدرات وجرائم سرقة أو خطف.

وهناك بالتوازي حوالى 400 متهم اسلامي تصل احكام بعضهم الى المؤبد والاعدام بتهم الاشتراك في معارك عبرا وطرابلس وعرسال وبحنين.وسبق لاهالي الموقوفين الاسلاميين أن طالبوا بالعفو عنهم أو بوقف احتجازهم وتسريع محاكمتهم.

وسخر القيادي في تيار المستقبل راشد فايد من هذه التحركات التي قد تؤدي الى عفو على قاعدة 6 و6 مكرّر بقوله «قريباً عفو عام عن الطفار والمطلوبين في بعلبك والهرمل، يوازيه عفو عام عن اللبنانيين اللاجئين إلى فلسطين المحتلة بعد التحرير سنة 2000 وأيضاً عن المتهمين في أحداث طرابلس.يحيا العدل».