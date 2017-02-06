﻿مخاوف تونسية من تزايد الاستغلال الجنسي للأطفال

تونس – «القدس العربي»: تبدي السلطات التونسية قلقا متزايدا حول جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، في ظل وجود أرقام رسمية تؤكد تنامي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، والتي يردها بعض خبراء الاجتماع إلى فشل المنظومة العقابية و»أزمة القيم» التي تعيشها البلاد.

وكانت وزيرة المرأة والطفولة نزيهة العبيدي كشفت قبل أيام عن زيادة حالات الاستغلال الجنسي للأطفال في تونس من 262 حالة اعتداء عام 2013 إلى أكثر من 600 حالة عام 2015، معبّرة عن قلها من تنامي هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة في البلاد.

ويؤكد الباحث الاجتماعي د. جابر القفصي أن ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال «كانت موجودة في تونس قبل الثورة ولكن لم يتم الإعلان عنها لأن النظام كان لديه سياسة لتجميل وجهه، ولكن هذا لا ينفي أن هناك الآن نوعا من التسيب والإفلات من العقاب بمعنى هناك إقرار بفشل المنظومة العقابية وخاصة فيما يتعلق باغتصاب الأطفال، وأعتقد أن تشديد العقوبات أو تطبيق عقوبة الإعدام يمكن أن يحد من هذه الظاهرة»

ويضيف لـ»القدس العربي»: «كما أن هناك أزمة قيم نعيشها في تونس والعالم عموما، ومع دخول عامل المخدرات على الخط يرتكب الإنسان الجريمة وكأنه يمثل في مسرحية، فنحن نتحدث هنا عن «مسرحة الجريمة»، وهذا أدى إلى تنامي عدد الجرائم (الجنسية خاصة) غير المألوفة والتي تتضمن التنكيل بالذات البشرية».

وشهدت تونس مؤخرا عددا من الاعتداءات الجنسية المثيرة للجدل ضد الأطفال، من بينها قيام عسكري باغتصاب الطفل ياسين ومن ثم قتله، فضلا عن قيام أحد المنحرفين باغتصاب الطفل أيوب والتنكيل بجسده، في حادثتين أثارتا موجة استنكار واسعة في البلاد.

ويعلّق القفصي على ذلك بقوله «هناك من فهم الثورة في تونس على أنها فوضى وحريات منفلتة دون ضابط، فشقيقة العسكري الذي قتل الطفل ياسين أكدت أنه ينتمي إلى عبدة الشيطان وقد حاول الاعتداء بالفاحشة على أخته وأمه وعمته، وهذه الأفكار هي من تبعات العولمة، وثمة شباب كثيرون متأثرون بهذا التوجه في تونس، كما أننا نعيش نوعا من الكبت والبؤس الجنسي، وهناك مفارقة في هذا المجال، فرغم وجود إباحية على مستوى التلفزة والإنترنت وفي الشارع، هناك أشخاص يعيشون واقعا بائسا وهم يلجأون إلى نوع من الممارسات الغريبة لإشباع رغباتهم، ولو بحثنا في المسار الشخصي للمجرمين سنجد أنهم نشأوا في أسر مفككة وأحياء بائسة وذات علاقات اجتماعية تفتقر لمنظومة أخلاقية واضحة، فقط يكون الجاني نشأ في بيئة منحرفة (أمه مطلقة أو ربما لديها علاقات خارج إطار الزواج ووالده يحتسي الخمر).

ويضيف «كما أن المشهد الإعلامي قد يساعد في انتشار الظواهر الشاذة، والتي تعيش في شبه تطبيع معها، ففي مسلسل مثل «أولاد مفيدة» مثلا، تجد أبطالا يتعاطون المخدرات ويقيمون علاقات جنسية خارج إطار الزواج إضافة إلى بعض الظواهر السلبية الأخرى، كما أننا عندما نتحدث عن بعض المظاهر بهدف التوعية حولها نروج لها من دون أن نشعر، كما حدث مع الانتحار، فكثرة الحديث عنه جعلت منه ظاهرة طبيعية، ونحن نعيش اليوم ظواهر خارجة عن السيطرة ولا يمكن أن تحكم بها لا بالأمن لا بالوعي، فهناك 20 في المئة من المجتمع في دائرة المهمشين وهم طبعا مع هذه الظاهرة (التهميش) ويجدون فيها نوعا من الهوية التي يرتضونها».