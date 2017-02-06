﻿فيون يعتذر للفرنسيين بشأن توظيف عائلته ويرفض الانسحاب من انتخابات الرئاسة

باريس ـ «القدس العربي»:ألقى فرانسوا فيون، مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية في فرنسا، مساء يوم أمس، خطابا وصف بخطاب «الفرصة الأخيرة»، في مقر حملته الانتخابية بباريس، وسط حضور إعلامي محلي ودولي كبيرين.

ودافع بقوة عن نفسه وعائلته وحاول تبديد الشبهات والاتهامات الكبيرة التي تعصف به وبحملته منذ أكثر من أسبوعين، فيما يعرف بـ«بينيلوب غيت» التي تصاعدت وأصبحت فضائح مالية عدة.

ويرى مراقبون أن مرشح اليمين الفرنسي أراد العودة من جديد إلى السباق بعدما انحدرت شعبيته.

وعبر الفرنسيون، خصوصا ناخبي اليمين، عن خيبة أملهم من مرشح بنى حملته على «الشفافية» و«تخليق» الحياة السياسية، إضافة إلى ظهور بوادر انشقاق في معسكر اليمين ومطالبة عشرات النواب بانسحابه واختيار مرشح بديل.

وبدأ فيون خطابه باستنكار ما سماه «حملة إعلامية مسعورة ضدي»، واعتبرها «محاولة اغتيال سياسي» من أجل إقصاء اليمين الفرنسي من العودة للسلطة من جديد.

ونفى، الاتهامات الموجهة إليه، حول «الوظائف الوهمية» لزوجته ونجليه قائلا: «ليس لدي ما أخفيه. بعد اتهامات لا أساس لها من الصحة، وعملية تشهير ممنهجة الهدف منها تدميري».

وحاول، اتهام أطراف لم يسمها بالوقوف وراء أسباب تفجر هذه القضية قبيل أسابيع فقط من السباق الرئاسي: «بعد 32 سنة، من الحياة السياسية، من دون ضلوعي في أية خروقات أو عمليات فساد. أتساءل لماذا الآن هذا العنف الرهيب ضدي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات».

ودافع مرشح اليمين، بشدة عن زوجته وأبنائه: «أتحمل مسؤولياتي تجاه هذه القضية. نعم قمت بتوظيف زوجتي، لمدة 15 سنة، بشكل قانوني». وأضاف «زوجتي كانت تقوم بعمل جبار، وراتبها مستحق». وتابع: «بالنسبة لعمل أبنائي، إلى جانبي كان قانونيا أيضا، وتقاضوا نحو 3000 يورو شهريا لمدة 15 شهرا».

وشدد فيون على أنه من الناحية القانونية لم يرتكب أية مخالفة، وأنه لن يعيد تلك الأموال المقدرة بـ 900 ألف يورو للدولة. كما شدد على أنه من الناحية «الأخلاقية»، لن يسمح لأحد بمحاكمته «باستثناء الفرنسيين وحدهم من لهم الحق»، بفعل ذلك، ورفض ما أسماه «الهجمة التي تقودها المحكمة الإعلامية ضدي».

وحاول مرشح اليمين استدرار عطف الفرنسيين، حينما قدم اعتذاره لهم علانية وبشكل صريح، وقال: «أنا آسف بشأن توظيف زوجتي وأولادي معي حتى ولو كان الأمر قانونيا»، واستطرد قائلا «أقدم اعتذاري للفرنسيين لأنهم لم يعودوا يقبلون هذه الممارسات».

وحاول مرشح اليمين، الدفاع عن نفسه، وسرد ممتلكاته الخاصة، والتي قال إنها تقتصر على منزل بقيمة 700 ألف يورو، ومنزل من إرث والده بقيمة 140 ألف يورو، كما فند ما تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية حول شركته الاستشارية، وحول حصوله على عمولات من شركات روسية.

كما أكد فيون أنه سينشر على الانترنت كل عقود العمل، وكشوفات الحسابات البنكية، بالنسبة للمبالغ التي تلقتها زوجته وأولاده، في محاولة لإظهار مزيد من الشفافية ولخطب ود الناخبين اليمينيين من جديد.

وأوضح أنه بنى حملته الانتخابية على الشفافية وتخليق الحياة السياسية الفرنسية، كما حاول تعزيز أقواله، بالتذكير، بأنه حينما كان رئيسا للوزراء، قام بمعاقبة عدد من الوزراء لأنهم لم يحسنوا ترشيد نفقات الدولة.

واختتم مرشح اليمين خطابه بالتأكيد على أنه يبقى المرشح الوحيد لمعسكر اليمين: «لأنني الوحيد الذي أحمل مشروعا متكاملا، اختارني على إثره ملايين الفرنسيين». وجدد هجومه على «أطراف» ترغب بمواجهة بين اليمين المتطرف وإمانويل ماكرون»، ووصف العملية بأنها «محاولة لسرقة» الانتخابات الرئاسية.

وأفاد بأنه سيواصل حملته الانتخابية قائلاً «سألتقي بفريق عملي، وأنا عازم على مواصلة حملتي الانتخابية» وختم بالقول «أنا ما أزال مرشحا للفوز بهذه الانتخابات».

يذكر أن فيون كان الأوفر حظا في استطلاعات الرأي قبل تفجر هذه الفضيحة، لكن شعبيته هوت بشكل كبير. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أنه تراجع إلى المركز الثالث وراء مارين لوبان وإمانويل ماكرون، وبالتالي فإنه سيتم إقصاؤه في الجولة الأولى من الانتخابات المقبلة، في حال بقائه في السباق الرئاسي.

ويرى مراقبون أن خطاب فيون، قد نجح إلى حد ما في رص الصفوف ولم شمل عائلة معسكر اليمين من جديد، بعدما قرر عدد من النواب الذين أعلنوا تمردهم قبل أيام، العودة لمساندته من جديد بعدما تبخرت كل آمالهم بانسحابه.

في المقابل، فإن الخطاب لن يغير كثيرا من نقمة الناخبين اليمينيين الذين طالبوا بانسحابه من أجل اختيار مرشح بديل، وبالتالي فإن عددا كبيرا منهم، سيختار التصويت إما على اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان أو إمانويل ماكرون.