﻿وزير الداخلية المغربي في مدينة الحسيمة لوضع حد لحالة الاحتقان التي تهيمن على المدينة

الرباط ـ «القدس العربي» تعيش منطقة الشمال المغربي على إيقاع المواجهات التي عرفتها مدينة الحسيمة الأحد، في ظل اتهامات متبادلة بين السلطات والمحتجين الذين خرجوا لإحياء ذكرى وفاة الزعيم عبد الكريم الخطابي، وليعيدوا للمدينة حادثة وفاة بائع السمك الذي توفي في ماكينة شاحنة الأزبال.

وافادت مصادر في المدينة ان وزير الداخلية، محمد حصاد، وصل صباح أمس الاثنين، إلى جانب مسؤولين آخرين في الوزارة الى مدينة الحسيمة لوضع حد للاحتقان الذي لا يزال مهيمنا على المدينة، خاصة بعد اتهامات لرجال الامن باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الاحتجاجات التي شهدتها والقمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون، حسب لجنة الحراك الشعبي.

ونفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون «عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام». وأكدت المديرية في بيان حقيقة ما بثته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أنه «لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث»، وان الاخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.

وأوضح البيان أن القوات العمومية منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية.

واضاف ان هذا النفي يأتي «ردا على أخبار منشورة في شبكة الإنترنت تزعم بأن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق المتجمهرين في مدينة الحسيمة».

وردت لجنة الحراك الشعبي التي دعت للتظاهرات أنه «على أثر دعوة نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة لتخليد ذكرى رحيل المجاهد «مولاي موحند»، وعبر تجمعات حاشدة بساحة ( كالا بونيطا )، والتي كان يفترض فيها تقديم الوثيقة النهائية لمطالب الساكنة «ابت الآلة القمعية إلا أن تمارس إرهابها الوحشي في حق المواطنين العزل بانزالات قمعية لم تشهدها المدينة والإقليم منذ انتفاضة 58/59 المجيدة»، مع ممارسة التنكيل والقمع في حق النشطاء سواء في المدينة أو نشطاء الحراك الذين كانوا يتوافدون بالآلاف من كل مداشر الريف، مع المحاصرة الكلية للطرق الرابطة بين الدواوير ومركزنا الحضاري ، واقتحام المحلات التجارية والمقاهي والتنكيل بالمواطنين دون تمييز».

وأعربت اللجنة التي تؤطر وقفات ومسيرات احتجاجية بالحسيمة منذ مقتل بائع السمك الشاب محسن فكري مطحونا بين آلة شفط الأزبال، نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الماضي عن إدانتها لـ»القمع الوحشي» الذي تعرض له المواطنون محملة «مسيري الشأن العام في هذا البلد ما قد يترتب عن هذا التدخل من ويلات عليهم».

وشهدت مدينة الحسيمة مساء أول أمس الأحد، انفلاتاً أمنياً، بعدما قامت السلطات المحلية بمنع تظاهرة «شعبية» للاحتفاء بالذكرى 53 لرحيل الأمير عبد الكريم الخطابي، كان دعا إليها قادة حراك «الريف»، إلا أن تدخل عناصر قوات الأمن ساهم في تأجيج الوضع بمركز بوكيدان بالحسيمة، ما أدى إلى إصابة 27 من عناصر الأمن، كما أصيب العشرات من المواطنين، بحسب ما أفادت به شهادات لممثلي المجتمع المدني في المنطقة.

وأعلنت السلطات المحلية عن إصابة 27 من عناصر الأمن أثناء تدخلهم لفض الاحتجاجات، فيما اتهمت لجنة الحراك بالريف السلطات في مناطق الريف باستعمال «العنف والقمع في مواجهة الاحتجاجات في الريف».

وحسب مصادر فقد استمرت المواجهات بين المواطنين ورجال الأمن حتى ساعات متأخرة من الليل، وان الوضع في بعض المناطق المجاورة لمدينة الحسيمة، لا يزال معقدا وقد يتجه نحو التأزم، في حين لا تزال منطقة «بوكيدان» تعيش على وقع أحداث عنف «بعد انسحاب قوات الأمن من الميدان انسحب المتظاهرون عفويا، وعادو إلى منازلهم، لكن المواجهات عادت من جديد بعد انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، وهو ما اعتبره المتظاهرون مقدمة من أجل القيام بمداهمات لاعتقالهم داخل البيوت».

واتهم النشطاء السلطات بقطع التيار الكهرباء لمحاصرة المتظاهرين، بعد أكثر من 7 ساعات من المواجهات العنيفة بين الأمن والمتظاهرين، وأن تعزيزات أمنية إضافية قد وصلت إلى البلدة كدعم لباقي القوات المتمركزة وسط البلدة، وأن شاحنتين مزودتين بخراطيم المياه تشاركان في عملية التدخل الأمني، تقومان «برش المحتجين بالماء».

وناشدت لجنة الحراك أبناء مناطق الريف «المغتربين والمغتربات بالتحرك العاجل من أجل فك الحصار عن هاته القلعة وتحصين سلمية وحضارية احتجاجاتنا على الأوضاع المهينة التي يعيشها ريفنا الحبيب».

وتداول نشطاء على «الفيسبوك» فيديوات لوقفة من مدينة وجدة يظهر فيها متظاهرون يرددون شعارات مناصرة لحراك الحسيمة الذي انطلقت شراراته الأولى منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في ظروف مأسوية قبل عدة شهور.

وعبر حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي عن إدانته الصارخة لما تتعرض له الحسيمة من «تطويق وحصار أمني ومطاردة للمواطنين ومنعهم من الانتقال، واصفا هذه الأجواء بـ»المهينة لكرامة الريفيين الذين يتعرضون لنوع من التركيع السياسي شبيه بما تعرض له آباؤهم وأجدادهم خلال مراحل دامية عرفها تاريخ الريف المثخن بالجراح وأن المسؤولية في عدم تحسين أوضاع الريفيين تتحملها الدولة المخزنية وبعض النخب السياسية الرجعية التي أنتجت في الريف مزيدا من الخراب والتدمير والتفقير والتيئيس الذي انفجر كقنبلة في وجهها وعليها تقديم الحساب على ما غرسته من مناورات ودسائس بعيدة كل البعد عن رسم سياسة تنموية حقيقية للنهوض بالريف وخصوصا الشباب».

واعلن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي معارض) عن دعمه لكل النضالات المشروعة للساكنة وعلى ضرورة التجاوب مع مطالبها الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن المقاربات الأمنية التي يمكن لها أن تؤجج الأوضاع و أن تغرق المنطقة في المزيد من الاحتقان.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) وجود «إنزالات أمنية مكثفة بمختلف أنواعها وتلاوينها تزامنا مع دعوة شباب الحراك الشعبي لتخليد الذكرى 54 لوفاة زعيم وبطل التحرير محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث شهدت المدن والبلدات طوقا أمنيا ونصبت حواجز أمنية ونقاط تفتيش على طول الطرق لمنع التوافد لمدينة الحسيمة في استنفار أمني لم يسبق له مثيل».

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن السلطات لم تتوان في استعمال القوة بتدخل عنيف نتجت عنه مواجهات عنيفة ما زالت جارية تجهل حصيلتها لحد الآن ( ليلة أول أمس الأحد) وادانت استعمال القوة في منع التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المطالبة بالتراجع عن هذا الخيار في مواجهة الاحتجاجات السلمية في المنطقة، وعدم اعتماد المقاربة الأمنية التي جربها إبان حراك 20 فبراير/شباط والتي كانت نتائجها كارثية على المنطقة.

وعبرت اللجنة السياسية لمشروع حزب تامونت للحريات، عن تضامنها اللا مشروط مع فعاليات الحراك الشعبي في مدينة الحسيمة، جراء هذا العنف المفرط وغير المبرر الذي أفضى إلى سقوط العديد من الضحايا، مدينة القمع الذي طال أبناء الحسيمة والنواحي خلال هذا اليوم، والمطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاءات.

وانتقد نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية منع قوات الأمن، تخليد ذكرى المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، واستعمال القوة في تفريق النشطاء.

وقال الأندلوسي في تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن»ما يقع في الحسيمة دليل على أن المسؤولينَ والمكلفينَ بتدبير ملف الاحتجاجات والاحتقان الذي باتَ يعرفهُ الإقليم غير قادرين على تدبير الأمور بحكمة وتبصر ومسؤولية».

وأضاف «كما قلتها لعامل الإقليم سابقا بعد التدخل العنيف، الذي استهدف العديد من النشطاء وشباب المدينة في ساحة محمد السادس في الحسيمة ليلة الأربعاء – الخميس الماضيين»، أعيدها مرةً أخرى «إنكُم من حيث تدرونَ – أو لا تدرونَ – وباعتمادكم المقاربة الأمنية والقمع، فإنكم حتماً تجرونَ المنطقة إلى نفقٍ مسدود، وتشعلون الأوضاعَ أكثر».

وقال عبد الحق أمغار، عضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي «تابعت بقلق شديد كيفية تعامل القوات العمومية مع جموع الوافدين على مدينة الحسيمة، من أجل تخليد ذكرى رحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، أحد رموز المقاومة والتحرر الوطني، من تنصيب الحواجر لمنع تنقل المواطنين والاستعمال المفرط للقوة لفض المتظاهرين، خصوصا في بلدة بوكيدارن، ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف السكان». واعتبر أمغار أن من شأن استعمال القوة ضد المحتجين «أن يزيد من تأزيم الأمور وتعقيدها، الشيء الذي يطرح التساؤل حول من المستفيد من هذه الممارسات، التي اعتقدنا أنها قد ولت إلى غير رجعة، وهو ما نستنكره ونرفضه بشدة».