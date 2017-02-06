﻿الدوري الايطالي: يوفنتوس يتطلع الى تعزيز صدارته من بوابة كروتوني بعد هزيمة الانتر

روما – د ب أ: يتطلع يوفنتوس إلى استغلال مباراته المؤجلة مع كروتوني لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه على صدارة الدوري الإيطالي والاقتراب خطوة جديدة من حلم تحقيق اللقب السادس على التوالي في المسابقة.

وفي المقابل، يأمل منافسو يوفنتوس في مفاجأة من كروتوني المتأزم عندما يستضيف يوفنتوس غدا في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الثامنة عشرة، فيما يستضيف بولونيا فريق ميلان غدا أيضا في مباراة أخرى مؤجلة. ويتصدر يوفنتوس برصيد 54 نقطة بفارق ست نقاط أمام نابولي، لكن روما (47 نقطة) الثالث قد يقفز للمركز الثاني إذا فاز على ضيفه فيورنتينا اليوم في ختام المرحلة الثالثة والعشرين. ويحتاج يوفنتوس للفوز على كروتوني قبل الأخير لتعزيز موقعه في الصدارة ومواصلة الانتصارات بعد فوزه الثمين 1/صفر على انتر ميلان الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين. وحقق يوفنتوس انتصاره الثامن والعشرين على التوالي في المباريات التي يخوضها بملعبه في تورينو، ليعزز الرقم القياسي للنادي في عدد الانتصارات المتتالية على ملعبه. كما كان الفوز هو الثالث على التوالي بعد هزيمته 1/2 أمام فيورنتينا في منتصف الشهر الماضي. وخلال المباريات الثلاث، أحرز الفريق خمسة أهداف مستفيدا من مشاركة الثلاثي الهجومي غونزالو هيغواين وباولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش سويا، فيما لم تهتز شباك الفريق بأي هدف في المباريات الثلاث. لكن المدرب ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس قد يلجأ إلى بعض التغييرات خلال مباراة كروتوني لمنح الراحة لبعض نجومه الأساسيين استعدادا لمسيرة الفريق في دوري الأبطال منتصف هذا الشهر. وقال أليغري: «سنحتاج لحصد نقاط المباراة أمام كروتوني… كما نحتاج لمنح الراحة إلى بعض اللاعبين… لدي فريق عظيم وأستطيع تطبيق فكرة المداورة». ويتطلع كل من بولونيا وضيفه ميلان إلى نسيان النتيجة السيئة التي حققها مطلع هذا الأسبوع واستعادة نغمة الانتصارات. ومني ميلان بهزيمته الثالثة على التوالي وخسر صفر/1 أمام سامبدوريا، لكنه يأمل الآن في الفوز على بولونيا لتقليص فارق النقاط الخمس التي تفصله عن المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية. ويفتقد فنشنزو مونتيلا مدرب ميلان لاعبيه ريكاردو مونتوليفو وجاكومو بونافينتورا وماتيا دي شيليو ولوكا أنتونيلي للإصابات، كما يعاني من ضعف الأداء الهجومي في الآونة الأخيرة حيث سجل هدفين فحسب في المباريات الثلاث الأخيرة. ويتطلع بولونيا لدفن أحزانه بعد الهزيمة القاسية 1/7 أمام نابولي ليستعيد اتزانه، علما أن الفريق يحتل المركز الرابع عشر بفارق 13 نقطة عن منطقة المهددين بالهبوط.