﻿كأس ألمانيا: البايرن يتربص بفولفسبورغ في مواجهة مثيرة

برلين – د ب أ: مع سقوط الفريق في فخ التعادل 1/1 مع شالكه السبت في الدوري الألماني، يتطلع البايرن إلى تحسن ملموس في مستواه على أرض الملعب عندما يستضيف فولفسبورغ اليوم في دور الستة عشر لكأس ألمانيا.

ويحلم البايرن باستعادة الانتصارات اليوم لحجز مكانه في دور الثمانية من ناحية واستعادة الروح المعنوية العالية للاعبين من ناحية أخرى. لكن البايرن حامل اللقب سيكون بحاجة إلى تحسن كبير في مستواه عندما يلتقي فولفسبورغ الذي توج بالكأس الموسم قبل الماضي. وما زال البايرن متصدرا للبوندسليغا، لكنه لا يبدو راضيا عن مستوى الأداء الذي يقدمه منذ استئناف فعاليات الموسم بعد انتهاء عطلة الشتاء. وتبدو الفرصة سانحة أمام البايرن لتحسين مستواه، حيث لن يكون أمامه سوى الفوز فيها إذا أراد مواصلة رحلته للدفاع عن لقب الكأس أمام الفائز باللقب في 2015 .ورغم سقوط البايرن في فخ التعادل 1/1 مع شالكه، اتسع الفارق الذي يفصله عن لايبزيغ الثاني إلى أربع نقاط بعد خسارة الاخير صفر/1 أمام بوروسيا دورتموند. وجاء التعادل مع شالكه بعد انتصارين متتاليين منحا البايرن بداية جديدة قوية في رحلة الدفاع عن لقب البوندسليغا بعد انتهاء العطلة الشتوية. ورغم النتائج الجيدة، كان أداء الفريق بعد انتهاء العطلة الشتوية مثيرا للجدل بل مثير للنقد الذاتي. وقال مانويل نوير حارس البايرن: «الأشياء التي كانت تميزنا ونتسم بها مثل السرعة والتمرير الدقيق لم تعد حاليا بالشكل الذي نريده». وأوضح فيليب لام قائد الفريق أنه رغم حصد الفريق سبع نقاط من آخر ثلاث مباريات خاضها في البطولة «من الواضح أننا نحتاج لتقديم أداء أفضل». وخاض لام مباراته الرسمية رقم 500 مع بايرن عندما لعب في الدقيقة 77 من لقاء شالكه. وقال لام إن الفريق يحتاج لتحسين مستواه، خاصة أن لقاء فولفسبورغ ستتبعه مباراتا إنغولشتات بالبوندسليغا وأرسنال في دوري الأبطال. وأوضح: «ليست هناك مشكلة في الوقت الحالي لكن اللاعبين يجب أن يدركوا أننا لا نستطيع اللعب في الأسابيع المقبلة بطريقة اللعب التي قدمناها في المباريات الثلاث الماضية». وينتظر أن يكون البايرن بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المرشح الأقوى اليوم خاصة مع السجل السيئ لفولفسبورغ في مواجهة البايرن على ملعب الأخير، حيث حصد فولفسبورغ نقطة واحدة فقط من آخر 20 مباراة خاضها على ملعب البايرن في البوندسليغا. وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز كاسح للبايرن 5/صفر على فولفسبورغ في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر في البوندسليغا. وخلال 12 مباراة خاضها البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم البايرن أمام فولفسبورغ، سجل 12 هدفا، بينها خمسة أهداف في مباراة الموسم الماضي. وكان البايرن أطاح بفولفسبورغ من الدور الثاني للكأس الموسم الماضي حيث سجل توماس مولر هدفين وأحرز زميله دوغلاس كوستا هدفا ليفوز البايرن 3/1 .والتقى الفريقان خمس مرات في الكأس منذ 1997 وكان الفوز فيها جميعا من نصيب البايرن. ويخوض فولفسبورغ المباراة بعدما خسر صفر/1 السبت أمام كولون في البوندسليغا لتكون الهزيمة الثانية على التوالي، ليقترب من منطقة المهددين بالهبوط. ورغم هذا، بدا المدرب فاليرين اسماعيل سعيدا بالتحسن في الأداء، مشيرا إلى أن الفريق يتجه نحو الطريق الصحيح.

وفي باقي مباريات دور الستة عشر، يحل كولون ضيفا على هامبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ ضيفا على غرويتر فيورث (درجة ثانية)، كما يحل أرمينيا بيليفيلد (درجة ثانية) ضيفا على أستوريا فالدورف (درجة رابعة) اليوم. كما يلتقي بوروسيا دورتموند مع هيرتا برلين ويحل شالكه ضيفا على ساندهاوزن (درجة ثانية) وإنتراخت فرانكفورت ضيفا على هانوفر (درجة ثانية) غدا. كما يتطلع شبورتفروينده لوته (درجة ثالثة) إلى تفجير مفاجأة جديدة بعدما أطاح بفيردر بريمن وباير ليفركوزن من الدورين الماضيين، حيث يلتقي غدا مع ميونيخ 1860 .