﻿الدوري الانكليزي: ليستر سيتي يواجه خطر إفساد «أروع رواية» في تاريخ الرياضة!

لندن – د ب أ: بعد أن كتب ليستر «أروع رواية في تاريخ الرياضة» بإحراز لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي رغم أن نسبة الترشيحات له لم تكن تتجاوز «واحد إلى 5000» قبل انطلاق الموسم، بات الفريق يواجه الآن خطر تحول تلك الرواية الخيالية إلى كابوس.

فبعد تسعة أشهر فقط من تتويجه بأقل إمكانات في المسابقة التي تعتمد بشكل كبير على حجم الاستثمارات في صفقات النجوم، يعاني الفريق في الوقت الحالي بالدوري حيث يتفوق بفارق نقطة واحدة على مراكز الهبوط. ويواجه بذلك شبح أن يصبح ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنكليزي يهبط في الموسم التالي لتتويجه. فقد سبقه لهذا التحول الكارثي مانشستر سيتي، عندما توج باللقب في موسم 1936/1937 ثم هبط في الموسم التالي، واعترف عدد من لاعبي ليستر بحقيقة أن الفريق يواجه بالفعل خطر الهبوط هذا الموسم. وقال كاسبر شمايكل حارس ليستر: «نحن حاملو اللقب، لكننا بصراحة نعيش وضعا حرجا ومفزعا. دعونا لا نتحدث عن الموسم الماضي. فهو انتهى. وكانت العديد من العوامل أثرت فيه، لكن هذا الموسم لم تكن الأمور على ما يرام منذ البداية.» وأضاف: «كل لاعب منا يتألم. إنه وضع ليس مريحا. حان الوقت للصحوة وإلا سينتهي بنا الأمر بالهبوط.» وباستثناء لاعب الوسط نغولو كانتي، الذي انتقل إلى تشلسي الصيف الماضي، يتنافس الفريق هذا الموسم بنفس التشكيل الذي توج باللقب في أيار/ مايو الماضي. ولا يزال ليستر، الذي يدربه كلاوديو رانييري، ينافس على كأس الاتحاد كما تأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وتنحصر أزمته في الدوري الإنكليزي حيث لم يحقق أي انتصار ولم يسجل أي هدف منذ بداية عام 2017 .وفي ظل المستوى الذي يظهر عليه حاليا، يتوقع أن يواجه مهمة صعبة في مبارياته الخمس المقبلة المقررة أمام سوانزي وليفربول وأرسنال وهال ووستهام. وقال جيمي كاراغر مدافع ليفربول السابق والذي يعمل الآن ناقدا لدى شبكة «سكاي سبورتس» إن الخروج من هذه الأزمة يعد حاسما للاعبي ليستر من أجل تاريخهم. وقال: «لا يفترض أن يسمحوا بإفساد واحدة من أروع القصص في الرياضة، بالهبوط. لا تفسدوا واحدة من أروع الأشياء التي شاهدناها.» وأضاف: «الموسم الماضي كان مبهرا، لذلك يتوقع من ليستر أن يكافح لتفادي الهبوط.» وتشير توقعات إلى أن رانييري هو المدرب الأقرب لفقدان منصبه بين أندية الدوري، لكن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد دافع عنه قائلا إن رانييري مدرب يستحق الاحترام. وقال: «الناس سيتذكرون لسنوات طويلة ما حققه (رانييري)… يرون أن الأمر صعب لكننا نعرف جيدا نقاط قوتهم. أنا واثق من أنهم سيحصدون النقاط الكافية للبقاء في الدوري الممتاز.» وقال كريستيان فوكس مدافع ليستر إن على الفريق الحفاظ على تماسكه ووحدته خلال آخر 14 مباراة في الموسم، وأضاف: «سنبقي رؤوسنا مرفوعة، علينا الكفاح كفريق، ونقدم كل شيء حتى المباراة الأخيرة.»