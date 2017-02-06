﻿الدوري الاسباني: مباريات ريال مدريد المؤجلة تهدد مسيرته المحلية هذا الموسم وتزيد الضغط على نجومه

مدريد – د ب أ: يتقدم ريال مدريد بخطى ثابتة في الدوري الأسباني، لكنه في الوقت نفسه يواجه المجهول في ما يتعلق بمبارياته المؤجلة، التي قد يستطيع من خلالها حسم اللقب الغائب منذ سنوات.

واختتمت المرحلة الحادية والعشرون من الدوري أمس بتربع الريال على الصدارة، يليه برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة ثم اشبيلية ثالثا بفارق ثلاث نقاط. بيد أن هذا الفارق مؤقت، فالفريق الملكي لديه مباراتان مؤجلتان أمام فالنسيا وسيلتا فيغو. وتأجلت المباراة الأولى أمام فالنسيا بداعي مشاركة الريال في كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن تقام في 22 شباط/ فبراير الجاري، فيما تأجلت الثانية، والتي كانت ستلعب مساء الأحد، بسبب بعض المشاكل، التي يعاني منها ملعب سيلتا فيغو، الأمر الذي تسبب في حرج بالغ لرابطة الدوري الأسباني، لعجزها عن توفير مواعيد جديدة لهاتين المباراتين. والآن يتعين على الجميع إيجاد حل لهذه المشكلة، سواء كان سيلتا فيغو أو ريال مدريد أو الاتحاد الأسباني. وتكمن المعضلة في أن الفريقين يشاركان في بطولات قارية، حيث يخوض الريال دوري أبطال أوروبا، فيما ينافس سيلتا في الدوري الأوروبي، وهو ما يحول دون وجود توقيت مناسب خلال الفترة المقبلة لإقامة المباراة المؤجلة بينهما في الدوري المحلي. وقالت صحيفة «آس»: «جدول المباريات مزدحم للغاية، قد تحل المشكلة إذا سقط كلاهما في وقت مبكر في البطولات الأوروبية، لكن إذا لم يكن هذا ممكنا فإنه لا بديل عن إقامة هذا اللقاء يوم الأربعاء، الذي يقع بين المرحلة قبل الأخيرة والأخيرة، إنه موعد غريب كونه يأتي في وقت متأخر من المسابقة، بالإضافة إلى أن العادة جرت أن تقام جميع المباريات في تلك الفترة في وقت واحد». ولن يكون أمرا مستغربا إذا سعى الريال بقوة لإيجاد حل لعدم تأجيل مباراته أمام سيلتا لوقت متأخر، بما أن الفوز فيها يضمن تفوقه المبكر على المنافسين على اللقب.

ومن ضمن الحلول، التي اقترحت مؤخرا لحل هذه المشكلة، إقامة المباراة في مدينة بورتو البرتغالية، التي تبعد 150 كيلومترا عن مدينة سيلتا فيغو. وكان النادي الملكي يرغب في خوض هذه المباراة في موعدها لسببين، أولا حتى لا يضيف مباراة جديدة لمؤجلاته، وثانيا سعيه إلى مواجهة سيلتا بتشكيلته الاحتياطية، كون الأخير سيخوض غدا مباراة مصيرية في الدور قبل النهائي لكأس أسبانيا ويسعى للمرور إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه. ومن المتوقع أن تأجيل المباراة لموعد آخر، سيضع الريال في مواجهة فريق مدجج بكل أسلحته ومعتمدا على تشكيلته الأساسية، التي أطاحت به من دور الثمانية للكأس. ويتعلق الوضع الراهن بأن الريال يستعد لخوض فترة الحسم في الدوري، بالإضافة إلى تثبيت قدميه في مشواره بدوري الأبطال. ورغم أنه يتربع على الصدارة، إلا أن فارق النقاط الحقيقي مع منافسيه القريبين لا يزال مجهولا. وفي الوقت ذاته يتساءل بعض النقاد عن معنى قيام بطولة الدوري الأفضل في العالم، حسبما يدعي منظموها، بتأجيل مباراتين للسبب ذاته، سوء حالة سقف الملعب واحتمالات وقوع إصابات جسدية في حالة سقوطه، حيث تأجلت مباراة ديبورتيفو لاكورونيا أمام ريال بيتيس الجمعة الماضي للسبب ذاته، الأمر الذي يعطي انطباعا سلبيا عن بطولة ترغب في أن تكون مميزة ومثالا يحتذى به من الناحية التنظيمية. وكي تكتمل الصورة، طالب آلافيس تأجيل مباراته في نصف نهائي كأس أسبانيا أمام سيلتا فيغو، بعد تيقنه من أنه سيواجه منافسه في ظروف غير مواتية، بعدما حصل الأخير على فترة راحة أطول، إثر تأجيل مباراته أمام الريال في الدوري، وهو الأمر، الذي أشار إليه مدرب سيلتا، الذي قال أنه سيخوض مباراة فريقه أمام النادي الملكي بتشكيلة احتياطية، استعدادا لموقعة الكأس.