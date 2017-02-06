﻿إيقاف ثنائي الإنتر إيكاردي وبيريسيتش مباراتين

روما – د ب أ: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إيقاف ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان وجناح الفريق إيفان بيريسيتش مباراتين، بعد تعرضهما للطرد لإهانة طاقم التحكيم لمباراة الفريق مع يوفنتوس أمس الأول. وتعرض بيريسيتش للطرد في الوقت بدل الضائع بسبب دخوله في مشادة مع الحكم نيكولا ريتزولي، كما تعرض إيكاردي للطرد لإهانة أحد أعضاء الطاقم التحكيمي بعد نهاية المباراة، وكذلك تسديده الكرة باتجاه ريتزولي، رغم أن الكرة لم تلمس الحكم. وبجانب الإيقاف تعرض إيكاردي لغرامة مالية عشرة آلاف يورو. وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدف نظيف. ويفتقد الإنتر جهود إيكاردي و بيريسيتش أمام إمبولي وبولونيا.

توصية بحبس هيرنانديز لاعب أتلتيكو سبعة أشهر!

مدريد – د ب أ: أوصت النيابة العامة في أسبانيا بحبس لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد سبعة أشهر وحبس صديقته إميليا يورينتي ستة أشهر بعد دخولهما في شجار معا. كما أوصت بحرمان هيرنانديز من حمل سلاح شخصي لعامين وعدم اقترابهما من بعضهما بعضا بمسافة 500 متر. وحاول هيرنانديز وإميليا أن يتوصلا لتسوية خارج المحكمة لكن يبدو أنهما لم يتفقان. واعتقلت الشرطة المدافع الفرنسي هيرنانديز البالغ 20 عاما يوم الجمعة الماضي بمنزله في لاس روزاس، بعد ورود بلاغ للشرطة من إميليا بتعرضها لاعتداء من اللاعب. وذكرت صحيفة «إل باييس» الأسبانية أن إميليا نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، لكن وجهت لها هي الأخرى تهمة الاعتداء. ويعد هيرنانديز، الذي شارك للمرة الأولى مع أتلتيكو في 2014، واحدا من أهم العناصر الشابة بأتلتيكو، وشارك في ست مباريات بالدوري هذا الموسم.

السماح للأندية الألمانية بالتبديل الرابع في مباريات الكأس

برلين – د ب أ: سيتم السماح للأندية الألمانية بإجراء أربعة تبديلات بدلا من ثلاثة خلال مباريات الكأس، التي ستقام هذا الأسبوع، إذا تخللها وقت إضافي، وذلك للمرة الأولى في كرة القدم الألمانية. وسمح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، المسؤول عن وضع القواعد، بإجراء التبديل الرابع خلال اجتماعه في آذار/ مارس العام الماضي. ووافقت ألمانيا على اختبار المشروع التجريبي في دور الستة عشر للكأس الذي تقام مبارياته يومي الثلاثاء والأربعاء كجزء من دراسة عالمية يجريها «ايفاب». وسيتيح المشروع لمسؤولي «ايفاب» معرفة تأثير التبديل الرابع، وإذا كان سيتم استخدامه من المدربين لإراحة اللاعبين كما هو مطلوب منه، او سيتم استخدامه لتغيير طريقة اللعب أو حتى لإضاعة الوقت.

روسيا ترفع ميزانيتها لكأس العالم 324 مليون دولار!

موسكو – د ب أ: رفعت روسيا ميزانيتها استعدادا لاستضافة كأس العالم العام المقبل بـ19.1 مليار روبل (نحو 324 مليون دولار). ووفقا لما ذكرته وكالة الانباء الروسية (تاس) فإن القيمة الإجمالية لميزانية روسيا لكأس العالم أصبحت 638.8 مليار روبل (نحو 10.8 مليار دولار). وتعتزم روسيا استضافة مباريات المونديال خلال العام المقبل، في الفترة من 14 حزيران/ يونيو إلى 15 تموز/ يوليو، في 11 مدينة، كما أنها تسعى جاهدة لبناء وتحديث المرافق.

أعمال عنف تلغي مباراة في الدوري الإكوادوري

كيتو – د ب أ: قررت السلطات الأمنية في الاكوادور إلغاء مباراة بين برشلونة وماكارا في الدوري المحلي، على خلفية وقوع اشتباكات عنيفة بين الجماهير المتشددة لكلا الفريقين، أسفرت عن وقوع عشرات الجرحى. ومع انطلاق المباراة بدأت جماهير الفريقين في إلقاء زجاجات المياه والحجارة، فيما فشلت قوات الشرطة في السيطرة على الوضع، ما اضطرها إلى فتح أبواب الطوارئ لملعب المباراة حتى تسمح للجماهير بالمغادرة. وأثناء ذلك، تشاور الحكم مع المراقبين واتخذ قراره بتأجيل اللقاء حتى الى اليوم وإقامته بدون جمهور.

العداءة الروسية أنتيوخ تعلن اعتزالها

موسكو – د ب أ: أعلنت العداءة الروسية ناتاليا أنتيوخ، الفائزة بالميدالية الذهبية في سباقات 400 متر حواجز في دورة الألعاب الأولمبية 2012 بالعاصمة البريطانية لندن، اعتزالها رسميا. وقالت ناتاليا (35 عاما) أنها تشعر بالاكتفاء من ممارسة رياضة ألعاب القوى وأنها لن تعود مجددا لخوض البطولات. وبالإضافة إلى ميدالياتها الذهبية، حصدت الميدالية الفضية في سباقات 1600 متر تتابع في أولمبياد لندن أيضا، بيد أن هذه الميدالية سحبت منها، بعد سقوط زميلتها في الفريق الروسي أنتونينا كريفوشابكا في اختبار للكشف على المنشطات. ولم تنضم ناتاليا إلى قائمة الفريق الروسي الأولية، التي تم الإعلان عنها، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو. ولم يكن لناتاليا أن تشارك في أولمبياد ريو حتى لو انضمت للقائمة الروسية، بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة على الاتحاد الروسي على خلفية فضائح المنشطات، والتي حرمته من المشاركة في الدورة الأولمبية.