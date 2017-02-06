﻿ثلاثة كاميرونيين ومصريان ضمن التشكيلة المثالية

ليبرفيل – د ب أ: أعلن الاتحاد الأفريقي، التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا، وضمت ثلاثة لاعبين من المنتخب الكاميروني ولاعبين من المنتخب المصري، ومثلهما من غانا وبوركينا فاسو، ولاعبا من السنغال وآخر من الكونغو. وضمت في حراسة المرمى: فابريس أوندوا (الكاميرون)، وفي الدفاع: مودو كارا موبودجي (السنغال) وأحمد حجازي (مصر) وميشيل نغادو (الكاميرون). والوسط: تشارليز كابوريه (بوركينا فاسو) ودانيل أمارتي (غانا) وبيرتراند تراوري (بوركينا فاسو) وكريستيان أتسو (غانا) ومحمد صلاح (مصر). وفي الهجوم: كريستيان باساجوغ (الكاميرون) وجونيو كابانانغا (الكونغو).