﻿الكاميرون تحرز لقبها الخامس بعد هدف متأخر في فوز مثير على مصر

ليبرفيل – رويترز: أحرز البديل فينسن أبوبكر هدفا قرب النهاية ليقود الكاميرون لتعويض تأخرها بهدف والفوز 2-1 على مصر لتحرز كأس الأمم الافريقية للمرة الخامسة.

وتفوق أبوبكر على قلبي دفاع مصر أحمد حجازي وعلي جبر ليسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس المخضرم عصام الحضري في الدقيقة 88 ويمنح المنتخب الكاميروني لقبه الأول منذ 2002. وكان محمد النني وضع مصر في المقدمة بعد 21 دقيقة بتسديدة ذكية من زاوية صعبة، قبل أن تدرك الكاميرون، التي انسحب ثمانية من لاعبيها الأساسيين من التشكيلة قبل البطولة، التعادل عبر البديل الآخر نيكولا نكولو بضربة رأس في الدقيقة 59. وحرمت الخسارة مصر من زيادة رقمها القياسي إلى ثمانية ألقاب في البطولة القارية بعد تتويجها آخر مرة في 2010. وهذه أول هزيمة لمصر في 25 مباراة في كأس الأمم منذ خسارتها أمام الجزائر في 2004. وفازت مصر بالبطولات الثلاث التالية بلا هزيمة، لكنها لم تستطع التأهل للنهائيات في 2012 و2013 و2015. واستمر نحس الارجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر في المباريات النهائية بعدما خسر خمس نهائيات، بينها نهائي دوري أبطال اوروبا مرتين مع بلنسية في 2000 و2001.

وبدأت مصر بقوة وكاد عبدالله السعيد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة هيأها له محمد صلاح مهاجم روما لكن الحارس فابريس أوندوا تصدى لمحاولته. لكن المنتخب المصري لم ينتظر كثيرا ليفتتح التسجيل عن طريق النني لاعب وسط ارسنال بعدما تلقى تمريرة صلاح في الجهة اليمنى من منطقة الجزاء. وبينما توقع الحارس أوندوا والدفاع أن يلعب النني كرة عرضية أمام المرمى أطلق لاعب ارسنال تسديدة قوية في سقف المرمى. وزادت معاناة الكاميرون في الشوط الأول بعدما اضطر المدافع أدولف تيكو لمغادرة الملعب بسبب الإصابة، ليشارك نكولو بدلا منه قبل أن يبعد الحضري تمريرة عرضية وصلت إلى أمبرواز أويونجو الذي سدد فوق العارضة في الدقيقة 33. وبدا أن مصر تأثرت بالجهد الكبير في الشوط الأول، إضافة لارهاق خوض 120 دقيقة في الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي، ما سمح لصحوة كاميرونية بعد استئناف اللعب. وأدرك المنتخب الكاميروني التعادل بعدما قفز نكولو أعلى من حجازي ليضع الكرة برأسه في شباك الحضري. وواصلت الكاميرون الهجوم وحصلت على العديد من الركلات الركنية لكنها لم تستفد منها، بينما تأثر أداء مصر بعدم امتلاك مدربها كوبر بدلاء جاهزين في ظل إصابة العديد من اللاعبين خلال البطولة.

وفقد السعيد الكرة في وسط الملعب تحت ضغط من جاك زوا مهاجم الكاميرون الذي انطلق في هجمة مرتدة لكنه سدد خارج المرمى من خارج منطقة الجزاء قبل 14 دقيقة من النهاية. ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى أبوبكر الذي سيطر عليها متفوقا على قلبي دفاع مصر قبل أن يسدد في الشباك ليمنح الكاميرون لقبها الخامس. وستدافع الكاميرون عن لقبها في البطولة التي تستضيفها بعد عامين، وستشارك في كأس القارات في روسيا في يونيو/ حزيران حيث ستلعب في المجموعة الثانية بجانب المانيا بطلة العالم وتشيلي بطلة امريكا الجنوبية إضافة لاستراليا بطلة آسيا.