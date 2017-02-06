﻿«زعل وخضرة» يقدمان جديدهما «ديروا بالكو على ولادكو» لتوعية الطلبة من مخاطر الأفكار الإرهابية والمتطرفة

عمان – «القدس العربي»: يعكف الثنائي الفنان حسن سبايلة المعروف بشخصية «زعل» وسفيرة النوايا الحسنة الفنانة رانيا اسماعيل المعروفة بشخصية «خضرة» حالياً على تقديم جديدهما بمسرح زعل وخضرة التوعوي والتفاعلي عبر عرض مسرحية «ديروا بالكو على ولادكو». عروض مجانية استهدفت جميع فئات المجتمع وبالأخص طلاب ما قبل المرحلة الجامعية.. الكليات والمدارس ايضاً والتي تحكي وتحاكي ظاهرة الارهاب والعنف والتطرف والبيئة التي ينطلق منـها.

ويقدم الفنانان عروض جديدهما في العاصمة عمان، ومن ثم عرضها في مراكز شبابية أخرى في محافظات المملكة والذهاب للجمهور في أماكن عملهم وسكنهم. الأحداث الدرامية للمسرحية تظهر وبوضوح انغماس شخصية الطالب الجامعي فرحان ابن زعل وخضرة، في أعمال ارهابية، نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية.

اما حكاية المسرحية فتتمثل في أن الظروف، والفساد، وقمع الحريات الاجتماعية والسياسية من أهم البيئات التي تنطلق منها أجواء التوتر الطبقي والاجتماعي، وبالتالي بروز ظاهرة الإرهاب والتطرف المختلفة والمتعددة.

نجاح المسرحية يظهر جلياً في نتائج النقاشات المتوقعة من وراء استخدام تقنية المسرح التفاعلي حسب فريق العمل الذي يؤكد: نحن متفائلون بالنجاح بناء على تجارب ناجحة خضناها في نهاية العام الماضي مع طلاب كلية وادي السير التي تضم طلاباً من المخيمات الفلسطينية في المملكة التابعة لوكالة أونروا. ونحن نعمل الان على البروفات النهائية للمسرحية، وعلى دفع المشاهدين إلى أن يعبروا عن آرائهم في مسألة استخدام العنف والتطرف بدلاً من الحوار بين الأفراد والأطراف داخل الدائرة الاجتماعية الواحدة أو بين الدوائر المختلفة، فيما سنقدم أحداث العرض المقبل وفق تقنية المسرح التفاعلي فبعد كل ذروة جوهرية في تسلسل الأحداث، ندعو أفراداً من الجمهور ليعلقوا على مواقف شخصيات المسرحية، المتباينة من حيث استخدام الحوار الحضاري واللجوء إلى العنف، وهنا يغدو الجمهور جزءاً عضوياً من نسيج العرض، لأنه يحدد المعنى في النهاية، من حيث معاينة التطرف بين الشباب، والإجابة عن أسئلة المسرحية: من المسؤول عن التطرف؟ الفقر أم غياب الحريات.. أو عدم وجود فرص العمل.. أو سياسات معينة… وإلى غير ذلك من الإجابات التي يمكن أن يطلع بها الجمهور، وأن العمل لا يغفل مشكلة قلة الوعي الديني لدى المنــحرفين، وغـياب الأب عن حياة الأسرة لانشغاله بتوفير عيش كريم لأفرادها، ودور المؤسسات التعليمية .. والإعلام، والمؤسسات السياسية، وتوفير فرص العمل، ومستوى الدخل، والأصدقاء.

ويضم فريق المسرحية أحمد الصمادي، محمد القواسمة، سيف سبايلة، روان ثلجي، فيصل علاونة، تقنيات محمد السوالقة، مراد المعاني.

فرقة زعل وخضرة كانت قد قدمت ايضاً وعلى مسرح مدرج الحسن بن طلال في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية مؤخراً عرضاً مسرحياً بعنوان «ارهاب على الباب» لتوعية الطلبة بمخاطر الافكار الارهابية والمتطرفة وتناول النص المسرحي الذي ألفه واخرجه الفنان حسن السبايلة مخاطر الافكار الارهابية على الشباب من خلال ظهور تنظيمات لا تمت للإسلام بصلة.

وركزت المسرحية على اهمية نقل الفكر التنويري للشباب للابتعاد عن الارهاب والتطرف والالتحاق بتلك التنظيمات التي اساءت للدين الإسلامي وشوهت صورته الحقيقية، واحتوت المسرحية على مشاهد توضح ما تمر به المجتمعات العربية من غزو فكري يدعو الشباب إلى التطرف وتشويه الدين بتوجيه الشباب نحو القتل بدعوى تكفير المجتمع من حولهم، اضافة إلى انها توضح كيفية انحراف فكر الشباب من الاعتدال إلى التطرف والهلاك.

يذكـر أن الثـنائي حسن سـبايلة ورانية إسماعيل – سفـيرة النوايا الحسنة لمرض السل ونخبة متميزة من الفنانين يقومون بتقديم عروض مسرحية بالجامعات الأردنية تتحدث عن العنف الأسري الذي يولد الإرهاب والتـهميش الذي ينتج عنـه التطرف.