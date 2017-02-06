﻿قطر تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخها

الدوحة – أ ف ب: سجلت قطر أول من أمس الاحد ادنى درجة حرارة في تاريخها بلغت 1.5 درجة مئوية في منطقة تقع في جنوب غرب الامارة الخليجية، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية.

واوضحت الوكالة ان محطة الرصد الجوي في بو سمرة سجلت صباحًا «درجة حرارة منخفضة بلغت 1.5 درجة مئوية وهي الادنى في تاريخ الرصد الجوي في دولة قطر». واضافت ان الرقم القياسي السابق سجلته مدينة مسيعيد في كانون الثاني/يناير عام 1964 وبلغت حينها 3.8 درجة مئوية. وقال بيان صادر عن ادارة الارصاد الجوية في هيئة الطيران المدني ان سبب موجة البرد «يرجع الى تقدم المرتفع الجوي واندفاع كتلة الهواء للمناطق القريبة من البلاد».

وغالباً ما يرتبط اسم قطر بالطقس الحار، خصوصاً ان الامارة الخليجية تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم سنة 2022 في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر بدل فترة الصيف تفادياً لدرجات الحرارة المرتفعة التي تصل الى 50 درجة مئوية.

ويمنع عمال من العمل خلال ساعات محددة في النهار اثناء فصل الصيف بسبب الحر الشديد. وفي كانون الاول/ديسمبر اعلن عن منح العمال الذين يبنون منشآت البطولة قبعات مخصصة تقوم بتبريد أجسادهم.