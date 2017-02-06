﻿ملكة جمال ألمانيا تعود للتدريس

روست (ألمانيا) – د ب أ: تعتزم ملكة جمال ألمانيا، لينا برودر، العودة إلى عملها كمدرسة في إحدى المدارس الألمانية بعد تفرغها لمدة عام لمهامها كملكة جمال للبلاد.

وقالت برودر /27 عاما/ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة روست الألمانية إنها ستعاود العمل في مقر عملها السابق بمدرستها في مدينة مونستر الألمانية في الأول من آذار/مارس المقبل. وتعمل برودر في هذه المدرسة معلمة اقتصاد منزلي ودين كاثوليكي. وفازت برودر بلقب «Miss Germany» قبل نحو 11 شهراً، وحصلت على عطلة من مهنتها خلال فترة حملها اللقب.

ومن المقرر اختيار ملكة جمال جديدة لألمانيا في الحديقة الأوروبية بمدينة روست الألمانية في 18 شباط/فبراير الجاري. وقالت برودر: «الآن سيصبح الفصل المدرسي مسرحي مجدداً»، موضحة أنها تسعى إلى اجتياز امتحان الدولة الثاني في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن «امتحانات الدولة» في ألمانيا تفتح الطريق لتقلد مناصب في قطاعات معينة تخضع لقواعد تنظمها الدولة الألمانية، مثل الطب والتعليم والمحاماة.

وبحسب بيانات منظمي مسابقة «Miss Germany»، فإن هذه أقدم وأهم مسابقة جمال في ألمانيا، ويتم إقامتها منذ 90 عاماً. وبرودر هي المدرسة الوحيدة بين الفائزات حتى الآن. ويتنافس على اللقب هذا العام 21 امرأة من أنحاء ألمانيا.