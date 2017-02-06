﻿ضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخ أستراليا

سيدني – أ ف ب: اعلنت استراليا الاثنين انها ضبطت اكبر كمية من الكوكايين في تاريخها بلغت 1,4 طن مخبأة في مركب شراعي تم اعتراضه في جنوب البلاد.

وأوقف ستة اشخاص في الثاني من شباط/فبراير في مقاطعة نيو ساوث ويلز بعد تحقيق دام سنتين ونصف السنة اجرته الاجهزة الاسترالية والنيوزيلندية على ما اوضحت الشرطة الاثنين. وقال وزير الهجرة بيتر داتن «انها اكبر كمية من الكوكايين تضبط في عملية واحدة في تاريخ استراليا.

«واكدت الشرطة ان المركب الشراعي ابحر من نيوزيلندا واخذ حمولة المخدرات من زورق آخر في جنوب المحيط الهادئ الشهر الماضي. واوقف نيوزيلندي يبلغ الثالثة والستين ورجل اخر في الرابعة والخمسين يحمل الجنسيتين السويسرية والفيدجية على متن المركب الشراعي في حين اوقف اربعة رجال تراوحت اعمارهم بين 32 و66 عاماً في سيدني.

وقدرت قيمة المخدرات المضبوطة بحوالى 237 مليون دولار امريكي.

وكانت استراليا اعلنت نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي تفكيك شبكة واسعة للاتجار بالكوكايين خلال عمليات مشتركة مع دول عدة ما سمح بضبط 1,1 طن من الكوكايين الموجهة الى السوق الاسترالية.