﻿إنفلونزا الطيور تتسبب بإعدام 20 ألفا من دواجن التشيك

براغ ـ رويترز: أمرت السلطات التشيكية بإعدام 20 ألفاً من البط والطيور الداجنة الأخرى لدى منتج في جنوب البلاد أمس الاثنين في أكبر بؤرة لحالات إنفلونزا الطيور هذا العام.

وكان المنتج المتضرر وهو مزرعة بلاتينسكا ريبا والتي تقع على بعد مئة كيلومتر جنوبي براغ قد اضطر لإعدام 6500 بطة في موقع آخر الشهر الماضي. وقال فرانتيسك كوبا المدير الإقليمي للإدارة البيطرية الحكومية لرويترز «لدينا حالة. تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 20 ألف (بطة) هناك.» وأضاف أن هناك العديد من مزارع الدواجن التجارية في المنطقة مما يعني أن المرض يمكن أن ينتشر. وحتى يوم الجمعة الماضي أي بعد شهر واحد من بدء ظهور المرض تم إعدام 37 ألفا من الطيور الداجنة في 20 موقعا في جمهورية التشيك. وقالت الإدارة إن المواقع تشمل مزرعتين تجاريتين. واكتشفت سلالات مختلفة من فيروس إنفلونزا الطيور في الأشهر القليلة الماضية في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال ومناطق أخرى من العالم. وأصدر كبير البيطريين في المجر أمراً يوم الجمعة بالإبقاء على جميع الطيور الداجنة في أماكن مغلقة بعد انتشار المرض في 11 دولة وإعدام أكثر من ثلاثة ملايين طائر. وسلالة (اتش5ان8) من فيروس إنفلونزا الطيور قاتلة للدواجن لكن لم ترصد لدى البشر ولا تنتقل عن طريق الطعام.