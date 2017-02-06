﻿ 7 ٪ من الكهنة الكاثوليك في أستراليا متهمون بالتحرش جنسياً بالأطفال

سيدني – أ ف ب: افادت ارقام نشرت أمس امام لجنة للتحقيق في قضايا التحرش الجنسي في الكنيسة ان سبعة في المئة من الكهنة الكاثوليك اتهموا بالاستغلال الجنسي للاطفال بين 1950 و2010 بدون ان تفضي الشبهات الى تحقيقات. وتتابع لجنة التحقيق الملكية هذه منذ 2013 ردود المؤسسات على اتهامات قدمت باعتداءات جنسية. وقد جمعت شهادات مروعة من عدد من الضحايا. وبعد تحقيقات استمرت اربع سنوات، نشرت المحامية التي ترأس الاعمال الاحصاءات التي تكشف حجم هذه التجاوزات. وتفيد هذه الارقام بأن سلطات الكنيسة أبلغت بـ4444 واقعة تتعلق باعتداءات جنسية على اطفال.

وقالت المحامية غايل فورنيس إنه «بين 1950 و2010، وبشكل عام، كان سبعة من كل مئة كاهن من الذين يشتبه بارتكابهم» اعتداءات جنسية ضد اطفال. واشارت الى انه في بعض الابرشيات كانت هذه النسبة تبلغ 15 بالمئة من الكهنة الذين يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على اطفال. وكان معدل الضحايا عشر سنوات للبنات و11 عاما للصبيان. وتسعون بالمئة من 880 كاهنا يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على اطفال، هم رجال.