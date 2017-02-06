﻿الصين تروّج للطب التقليدي في مواجهة «الإيدز»

بكين – أ ف ب: اعلنت الحكومة الصينية انها ستضاعف عدد مرضى الايدز الذين تعالجهم عن طريق الطب الصيني التقليدي لأنها تنوي تطوير اللجوء الى هذه الممارسات القديمة القليلة الكلفة. والطب التقليدي هو من الوسائل التي تقترحها الخطة الخمسية الرسمية لمكافحة الايدز الى جانب الطب الحديث.

وقالت الحكومة الصينية عبر موقعها الالكتروني ان «عدد الاشخاص الذين يعانون من الايدز ويعالجون عن طريق الطب الصيني التقليدي سيتضاعف مقارنة بالعام 2015». وتحض الخطة خدمات الطب التقليدي على التعاون مع الهيئات الصحية الرسمية «لإيجاد خطة علاجية تجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي». ويندرج هذا النداء في اطار حملة الحكومة الهادفة الى تطوير اللجوء الى الطب التقليدي في كل المجالات. وهذا الطب العائد الى الاف السنين يعتمد ادوية تستند خصوصاً الى النبات والتدليك والعلاج بالابر والكيكونغ (الحركات الرياضية التقليدية).

وثمة جدل حول مساهمة هذا الطب. ففي كانون الثاني/يناير خلصت دراسة لاطباء سويديين الى ان العلاج بالإبر يخفف على ما يبدو بكاء الاطفال الرضع المصابين بمغص. الا ان علماء غربيين آخرين شككوا بهذه الخلاصات.