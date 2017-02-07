المذيع الأمريكي بيل أوريلي يرفض الاعتذار لبوتين بعدما وصفه بـ “القاتل”
واشنطن- د ب أ- رفض مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز الأمريكية، بيل أوريلي، يوم الاثنين الاعتذار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما وصفه بأنه “قاتل”.
وقال أوريلي في برنامجه التلفزيوني مساء الاثنين: “يبدو أن إدارة بوتين في موسكو تطالبني أنا مراسلكم المتواضع بالاعتذار عن القول إن فلاديمير العجوز قاتل”.
وأضاف: “لذلك فإنني أعمل على هذا الاعتذار لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت… ربما في حدود عام 2023″.
كان متحدث باسم الكرملين قال في وقت سابق في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس″ إن تعليقات أوريلي “مهينة وغير مسموح بها”، مشيرا إلى أن بوتين يستحق اعتذارا من “مثل تلك الشبكة التلفزيونية المحترمة”.
وأكد أورايلي خلال مقابلة أذيعت يوم الأحد، مشككا في احترام ترامب للرئيس الروسي، أن “بوتين قاتل”.
ورد ترامب قائلا: “هناك الكثير من القتلة. لدينا الكثير من القتلة. ماذا تعتقد؟ هل بلدنا بريء؟”.
وتعهد ترامب بتحسين العلاقات مع روسيا بالرغم من تقارير استخباراتية تفيد بأن موسكو تقف وراء حملة قرصنة إلكترونية بهدف التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت أواخر العام الماضي.
ورد ترامب قائلا: “هناك الكثير من القتلة. لدينا الكثير من القتلة. ماذا تعتقد؟ هل بلدنا بريء؟”.
بالطبع في قاموس اعمالهم وتعاملهم يوجد قتلة هم صنعوهم وهم يريدونهم وهم قتلة اصلا وبالاصل قتل ومغتصيبين للارض, انظر الى كل ما تفعله اسرائيل هل حدث في يوم واعتبروها تقتل ابدا…انظر الى القتل في بلاد المسلمين من افغانستان الى المغرب ختى الابرياء الذين يقتلون ويغتصبون في مينيمار من يتكلم عن قتلتهم؟ لا احد
المذيع الأمريكي بيل أوريلي عندما يصف بوتين بالقاتل فهذا يعتبر مدح لبوتين مجرم الحرب الذي قتل عشرات الألوف من المدنين في سوريا وفي الشيشان….
هكذا يكون الإعلامي الواقعي الذي يقول للمجرم إنك أجرمت وللفاسد إنك أفسدت.
أما الإعلام الفاسد فإنه يزكي الفساد وينفخ فيه ليزداد تعنتا حيث يتمادى الوزير أو الرئيس أو رئيس الحكومة أو الشريك في الحكم دون تحريك ساكن ما يعني التواطؤ في الفساد. لذلك هناك بون شاسع بين الغرب والعرب رغم محاكاة هؤلاء في كل شيء إلا مايُصلح الشأن العام.
على الأقل هذا المذيع الأمريكي تجرأ و قال أن بوتين قاتل في حين نجد الكثير من المذيعين العرب المطبلين للطغاة و المنتفعين منهم كانوا يحثون بوتين على قتل المزيد من أفراد الشعب السوري و كانوا يتشفون بكل من يموت من أفراد الشعب السوري بسبب الطاغية السفاح بشار و حليفه بوتين المجرم القاتل.