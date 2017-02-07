مقتل 26 “حوثيا” بينهم قيادي بنيران القوات الحكومية في صعدة قرب الحدود السعودية

اليمن- الأناضول- قتل 26 مسلحاً من جماعة أنصار الله “الحوثيين”، بنيران القوات الحكومية اليمنية، في محافظة صعدة، قرب الحدود السعودية، حسب ما أفاد مصدر حكومي يمني.

جاء ذلك وفقاً للقيادي في القوات الحكومية اليمنية، الشيخ يحي بن مقيت، في تدوينة نشرها بوقت متأخر من مساء الإثنين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال بن مقيت إن “القوات الحكومية نفذت عملية نوعية في جبهة البقع بمحافظة صعدة المحاذية لمنطقة نجران السعودية، ما أسفر عن مقتل 26 حوثيا.

وأضاف أن من بين القتلى قائد ميداني حوثي يدعى “محمد مهدي البرطي”.

وفي الوقت الذي لم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل حول العملية وتوقيتها، لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر نفسه.

وخلال الفترة الأخيرة الماضية، أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على عدة مناطق ومواقع في محافظة صعدة التي تعد المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ قرابة عامين.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي/ صالح من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلا عن تسببها بمقتل 10 آلاف يمني وجرح 40 ألف آخرين، ونزوح قرابة 3 ملايين في الداخل حسب تقديرات للأمم المتحدة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.