ترامب يدافع عن شرعية مرسومه حول الهجرة في مواجهة ضغوط من كل الجهات

واشنطن- أ ف ب- أكدت الادارة الأمريكية التي تتعرض لانتقادات من كل الجهات أن الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة “ممارسة قانونية لسلطة الرئيس″ ونددت بالتفسير “المبالغ به” للقاضي الفدرالي الذي اعترض القرار.

وتواجه الادارة الأمريكية جبهتين قضائية وسياسية ضد المرسوم المثير للجدل الذي يمنع سفر مواطني سبع دول اسلامية إلى الولايات المتحدة هي العراق وسوريا وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة اشهر ويجمد استقبال اللاجئين لمدة اربعة اشهر.

وكتبت وزارة العدل الأمريكية في دفوع قدمتها مساء الاثنين إلى محكمة الاستئناف الفدرالية ان “الامر التنفيذي ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الاجانب الى الولايات لمتحدة وقبول اللاجئين”.

كما اعتبرت الوزارة أن الاتهام القائل بأن هذا الامر التنفيذي يستهدف المسلمين اتهام “غير صحيح” وان القيود التي تضمنها الامر التنفيذي “محايدة في ما خص الدين”.

وحددت المحكمة جلسة استماع عبر الهاتف لطرفي النزاع في هذه القضية الثلاثاء في الساعة 15,00 (23,00 ت غ) في سان فرانسيسكو.

ويفترض ان تبت المحكمة الفدرالية في قرار تعليق تنفيذ المرسوم على كل الاراضي الأمريكية والذي اتخذه القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت الجمعة.

وتعهد ترامب الاثنين بـ”برامج قوية” لمراقبة الحدود لمنع دخول “الارهاب الاسلامي المتطرف” إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي يواجه فيه قراره اعتراضا في الشارع ومن قبل كبريات شركات التكنولوجيا القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على يد العاملة الاجنبية.

ومع تعليق الحظر وصل المسافرون من الدول المستهدفة الذين يحملون تاشيرات سارية الى الاراضي الاميركية.

خلال زيارة إلى قاعدة ماكديل في تامبا بولاية فلوريدا القيادة الوسطى للقوات الامريكية، تعهد ترامب الاثنين ان الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة بـ”قوى الموت” وبانهم سيحولون دون تمركز الجهاديين في الاراضي الأمريكية لكن دون أن يعطي تفاصيل حول استراتيجيته لتحقيق ذلك. واوضح لتحقيق ذلك “نحن بحاجة لبرامج قوية تتيح للناس الذين يحبون بلادنا القدوم وليس الاشخاص الذين يريدون تدميرنا”.

- استياء ديمقراطي

تقدمت فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر وآبل ليل الاحد الاثنين بالتماس قضائي نددت فيه ب”الاضرار” التي الحقها المرسوم.

وانضم ما مجمله 130 شركة معظمها مقرها في منطقة “سيليكون فالي” إلى الالتماس.

وقالت شركات التكنولوجيا إن حظر السفر يضر بتوظيف المواهب والاحتفاظ بها، ويهدد عمليات الشركات ويعيق قدراتها على استقطاب الاستثمارات الى الولايات المتحدة.

سياسيا، طلب عدد من كبار مسؤولي الادارة الاميركية الديموقراطية المنتهية ولايتها من بينهم وزير الخارجية السابق جون كيري ووزير الدفاع ليون بانيتا ابقاء تعليق المرسوم الرئاسي “الذي اعد وتم تطبيقه وشرحه بشكل سيء”.

وهذا الشعور بالاستياء كان ملموسا ايضا في معسكر الرئيس الذي شن هجوما على القاضي روبارت واتهمه بتهديد امن البلاد.

الا ان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حاول الاحد ان يخفف من وطاة التوتر وقال ان القضاء يقوم بعمله لكنه نأى بنفسه عن المرسوم.

- رأي عام غير مؤيد

اظهر استطلاع للراي اجرته شبكة “سي ان ان” ان 53% من الاميركيين يعترضون على المرسوم الرئاسي حول الهجرة (في مقابل 47%)، كما كشف استطلاع لشبكة “سي بي اس″ ان 51% يعارضون المرسوم بينما يؤيده 45%.

وكشف استطلاع “سي ان ان” ان نسبة مماثلة من الاميركيين (53%) لديها رأي سلبي ازاء ترامب الذي تولى مهامه الرئاسية قبل اسبوعين فقط.

الا ان ترامب يعتبر هذه الاستطلاعات خاطئة. وقال في تغريدة الاثنين “كل استطلاعات الرأي السلبية معلومات خاطئة مثل استطلاعات سي ان ان وايه بي سي وان بي سي خلال الانتخابات”.

وتابع “آسف لكن الناس يريدون الامن على الحدود وفرض اجراءات تدقيق مشددة”.

كما اتهم وسائل الاعلام “غير النزيهة ابدا” بانها “لا تريد في حالات عدة تغطية هذه الهجمات” دون ان يعطي ادلة تدعم اقواله، مكتفيا بالقول ان وسائل الاعلام هذه “لديها اسبابها وانتم تعرفونها جيدا”.

وبعدها وزع البيت الابيض قائمة بـ78 هجوما قال ان تنظيم الدولة الاسلامية “نفذها او كان ملهما لها” وقال ان معظمها لم يتلق التغطية الاعلامية اللازمة.