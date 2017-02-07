روحاني: الاتفاق النووي الإيراني مفيد للجميع بخلاف ما يعتقد ترامب

دبي- رويترز- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية كان اتفاقا مفيدا للجميع بخلاف ما يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الاتفاق يمكن أن يستخدم كمنصة انطلاق لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة “يقرأ الرئيس الأمريكي الجديد نص الاتفاق النووي لكنه لا يقبله. يقول إن هذا أسوأ اتفاق في التاريخ”.

وأضاف “هذا اتفاق متبادل المنفعة. الجميع مستفيد منه… يمكن استخدام المفاوضات النووية”.