الجيش التركي: تحييد 21 مقاتلا من تنظيم الدولة شمالي سوريا

أنقرة- الأناضول- أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، تحييد 21 عنصرًا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، شمالي سوريا، في إطار عملية “درع الفرات”.

وأشار بيان صادر عن الجيش حول العملية في يومها الـ168، إلى استهداف 138 هدفا للتنظيم، بواسطة المدفعية، فضلا عن قصف سلاح الجو 65 هدفا في مدينة الباب، وبلدة بزاعة، بريف حلب السورية.

وذكر البيان، أن “القصف المدفعي استهدف مباني مبيت، ومواقع دفاعية، ومقار، وأسلحة وعربات تابعة لداعش”.

ولفت إلى أن القصف الجوي أدى إلى “تدمير 65 مبنى يستخدمه التنظيم بغرض المبيت، إضافة إلى عربة مسلحة”.

و”درع الفرات” هي عملية عسكرية، أطلقتها وحدات خاصة تركية في أغسطس/ آب 2016، في مدينة جرابلس السورية (شمال)، لدعم قوات “الجيش السوري الحر” المعارض، وبالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، بقيادة واشنطن.

ونجحت العملية المتواصلة، في تطهير المدينة والمنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة، الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.