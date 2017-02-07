مرشح الرئاسة الفرنسي ماكرون ينفي إقامته علاقة مثلية مع صحفي

باريس- رويترز- نفى إيمانويل ماكرون المرشح المستقل الذي يمثل تيار الوسط والأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية شائعات عن إقامته علاقة مثلية خارج إطار زواجه منذ عام 2007 من بريجيت ترونو.

ورفض ماكرون في تصريحات أدلى بها الاثنين ودونتها المتحدثة باسمه على تويتر ما يتردد عن إقامته علاقة مع الصحفي الإذاعي ماتيو جاليه مدير إذاعة راديو فرانس. وتتردد منذ سنوات أقاويل عن هذه العلاقة والتقطتها في الفترة الأخيرة وسائل إعلام روسية.

وقال ماكرون وسط حشد من أنصاره “إذا قيل لكم أنني عشت حياة مزدوجة مع السيد جاليه فإن ذلك لأن صورتي الثلاثية الأبعاد (هولوجرام) هربت” في إشارة فيما يبدو إلى لجوء منافسه في انتخابات الرئاسة جان لوك ميلينشون للظهور من خلال صورة هولوجرام مجسمة في لقاء شعبي في إطار حملته الانتخابية الأسبوع الماضي.

ووصفت المتحدثة تصريحات ماكرون بأنها “نفي واضح للشائعات عن حياته الخاصة”.