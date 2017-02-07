مصر تشيد بانتقاد ترامب للتغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية

القاهرة – رويترز – قال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن مصر أشادت الثلاثاء بانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل الإعلام الغربية، لما قال إنها تغطية محدودة لبعض هجمات المتشددين في مختلف أنحاء العالم.

وقال البيان “أشاد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بموقف الإدارة الأمريكية في هذا الشأن مشيراً إلى أنه يتفق مع الدعوات المتكررة التي أطلقتها مصر بضرورة تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتسم بالاتساق وعدم الانتقائية في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها.”