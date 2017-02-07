2500 درهم إماراتي للتصوير مع بطل “حريم السلطان” في دبي

دبي ـ تواجد الممثل التركي بوراك أوزجيفت الشهير بـ”بالي بيك” في إمارة دبي الإماراتية للمرة الثانية لمقابلة جمهوره هناك، في معرض “حريم السلطان”.

هذه المرة كان الحدث خاص، فهو حفل عشاء يلتقي فيه بمجموعة من محبيه ويتناول الطعام معهم، ولكي يستطيع أي من جمهور بوراك حضور هذا العشاء عليه أن يشتري دعوة، وبلغ ثمن دعوة حضور العشاء 5 آلاف درهم إماراتي، أما من أراد التقاط صورة معه دون حضور العشاء فعليه أن يدفع 2500 درهم إماراتي.

بوراك حرص على إرضاء كل من تواجد في حفل العشاء فذهب وجلس في كل طاولة وتحدث مع المتواجدين.

وبعد انتهاء العشاء خرج وقابل باقي معجبيه فصعد على مسرح مخصص له وتحدث مع جمهوره وسألهم عن أي شخصية قدمها يفضلوها شخصية “بالي بيك” من مسلسل “حريم السلطان” أم شخصية “كمال” من مسلسل “حب أعمى”. ووعد بوراك جمهوره بزيارتهم مجددا، وحرص على التقاط صورة Selfie أظهر فيها أكبر عدد من الحضور.

ونشر الصورة عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: “شكرا على كل شيء، أراكم قريبا”.